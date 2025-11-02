Manchester City, Donnarumma a farfalle: papera con giallo. Ma ci pensa il solito Haaland: Bournemouth ko

Gigio la combina grossa sugli sviluppi di un corner, poi perde la testa e si scaglia contro l'arbitro Taylor. Per sua fortuna il norvegese è implacabile: citizens a -6 dall'Arsenal

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Papera clamorosa di Donnarumma in Manchester City-Bournemouth, match valevole per la 10a giornata di Premier League. Un’uscita a vuoto, quella di Gigio, molto simile a quella nel corso di Israele-Italia 4-5. Ma se nella partita delle qualificazioni Mondiali il fallo sul capitano della Nazionale era netto, in questa circostanza l’errore è stato palese. E le proteste feroci gli sono valse anche l’ammonizione. Per sua fortuna, in squadra c’è un certo Haaland, che ha mandato al tappeto le Cherries.

Manchester City, papera di Donnarumma

Reduce dalla sconfitta subita in casa dell’Aston Villa, il Manchester City è sceso in campo col Bournemouth con l’intenzione di conquistare l’intera posta in palio. E, infatti, dopo soli 17′ la corazzata di Pep Guardiola ha sbloccato il risultato. Quasi superfluo indicare il marcatore.

Chi poteva essere se non Haaland? Innescato da Cherki, il norvegese si è involato verso la porta della squadra ospite, trafiggendo Petrovic. Ma la gioia del vantaggio è durata poco, perché al 25′ si è registrata la paperissima di Donnarumma. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Scott, Gigio è uscito a vuoto colpendo il pallone in maniera goffa col pugno: la sfera è finita sui piedi di Adams, per cui è stato un gioco da ragazzi insaccare.

Gigio furioso, ma non è come Israele: ammonito

Dopo il gol incassato, il numero uno dei citizens si è diretto infuriato verso Anthony Taylor (sì, proprio l’arbitro di Roma-Siviglia che fece infuriare Mourinho) lamentando un abbraccio di Brooks che lo avrebbe ostacolato nell’uscita. Ma l’azione è ben diversa dall’uscita a vuoto di Israele-Italia, quando il gigante di Castellammare di Stabia aveva subito un fallo evidente.

In questo caso il contatto è stato quasi impercettabile e, infatti, il Var ha dichiarato il gol regolare. Donnarumma ha perso la testa, gli è scappato anche un ‘vaffa’ e Taylor l’ha punito con il cartellino giallo.

Ci pensa Haaland: Bournemouth ko

Quando in rosa si ha un fenomeno del calibro di Haaland tutto diventa più semplice. Al 33′, innescato ancora dall’ottimo Cherki, l’ex Borussia Dortmund è scattato sul filo del fuorigioco, ha eluso l’intervento di Petrovic e ha realizzato la rete del 2-1. Guardiola e Donnarumma ringraziano sentitamente, mentre i numeri del 25enne scandinavo sono sempre più impressionanti: sono già 13 i sigilli in dieci presenze in Premier League.

Nella ripresa il giovane O’Reilly, prodotto del settore giovanile del City, ha messo in sicurezza il risultato con una gran percussione. Grazie a questo successo l’undici di Guardiola è secondo in classifica a -6 dallo scatenato Arsenal di Calafiori.