Manchester City, Donnarumma rischia grosso: Var e rigore contro, Gigio scatena la rissa col Monaco

I citizens acciuffati allo scadere dal Monaco dopo un controverso rigore assegnato ai padroni di casa. Il gesto del capitano della Nazionale ha fatto infuriare gli avversari

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Finale ad altissima tensione tra Monaco e Manchester City. Succede di tutto, cinque minuti di pura follia per un rigore concesso allo scadere dopo una lunga revisione. Il Var agita anche Donnarumma, che scatena una rissa in campo. Dagli undici metri i padroni di casa trovano il gol del 2-2 all’ultimo respiro: che beffa per la squadra di Pep Guardiola nella seconda uscita in Champions.

Monaco-Manchester City, Donnarumma nervoso

Non è stata una partita facile per Gigio. Eppure sembrava che la rete di Haaland potesse spianare la strada al Manchester City, reduce dal successo all’esordio in Champions League contro il Napoli. Invece, dopo soli 3′ il Monaco ha acciuffato il pareggio con una rete di straordinaria di Teze che ha lasciato partire una sassata indirizzata all’incrocio su cui Donnarumma proprio era impossibilitato a intervenire.

Poco prima dell’intervallo il capitano della Nazionale italiana è stato anche ammonito per proteste all’indirizzo dell’arbitro spagnolo Jesús Gil Manzano, preludio di ciò che poi è successo nel concitato finale dell’incontro andato in scena nel Principato.

Var in azione: rigore controverso

Minuto 85, calcio di punizione per il Monaco. Palla in mezzo: nel mischione in area si vede Nico Gonzalez alzare in maniera eccessiva la gamba su Dier. Il contatto sembra esserci, ma non è così chiaro.

Manzano viene richiamato all’on field review dal Var, la revisione è lunghissima. Passano cinque minuti prima che l’arbitra decida di assegnare il penalty alla squadra di casa, un’eternità. Gli animi sono roventi. Alla fine la beffa per gli inglesi: sul dischetto si presenta proprio Dier, che batte il portierone di Castellammare di Stabia.

Rissa in campo: Gigio ha rischiato grosso

Già ammonito in precedenza, Donnarumma – come ricostruito dai media inglesi – si è reso protagonista di un gesto che ha fatto infuriare gli avversari fino a scatenare il putiferio in campo. Gigio ha infatti ‘rubato’ il pallone per innervosire i calciatori del Monaco che si apprestava a battere il rigore del possibile 2-2.

Poi, però, è stato trascinato via dai compagni di squadra, perché rischiava il secondo cartellino giallo e dunque l’espulsione che avrebbe messo nei guai il City prima del tiro dagli undici metri. Le due panchine sono quindi venute a contatto in una sorta di tutti contri tutti e per ripristinare l’ordine Manzano ha espulso un membro dello staff biancorosso e ammonito Bernardo Silva.