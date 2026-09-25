Da The Athletic arriva la clamorosa notizia della conferma di 114 infrazioni finanziarie da parte del Manchester City, che rischierebbe anche l'espulsione dalla Premier League

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Problemi in vista per il Manchester City. Secondo quanto riportato da The Athletic i Citizens sarebbero stati ritenuti colpevoli di ben 114 delle 115 accuse della Premier League sulle presunte irregolarità finanziarie del club. Una notizie che se confermata potrebbe avere ripercussioni disastrose per gli Sky Blues, che potrebbero essere sanzionati con una multa o addirittura la retrocessione o l’espulsione dal massimo campionato inglese.

Manchester City colpevole di 114 infrazioni delle norme finanziarie inglesi

Manca ancora l’ufficialità, ma stando a The Athletic il Manchester City sarebbe stato ritenuto colpevole di tutte le violazioni delle norme finanziare inglesi contestate dalla Premier League tranne una. Queste violazioni riguarderebbero prevalentemente il periodo che va dal 2009 al 2018, il periodo subito seguente all’insediamento degli sceicchi ai vertici della società, e sono saltate all’occhio della Premier League dopo un’indagine pubblicata nel 2018 da Der Spiegel, con il campionato inglese che avrebbe accusato il City di non aver fornito informazioni finanziarie accurate riguardo a pagamenti effettuati ai propri tesserati e di aver violato le regole del Fair Play Finanziario della UEFA e quelle sulla redditività e sostenibilità finanziaria della Premier League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La risposta del Manchester City

Sempre tramite è arrivata poi la replica del Manchester City che ha commentato così la notizia: “Il processo della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi ancora da completare e soggetti a una rigorosa riservatezza. Pertanto, la posizione del Manchester City FC rimane coerente con la dichiarazione rilasciata dal club nel febbraio 2023. Il club ha diligentemente rispettato il giusto processo per otto anni, partendo dal presupposto che il consiglio di amministrazione e la dirigenza della Premier League si sarebbero comportati come un organo di regolamentazione indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte”.

Cosa rischia il Manchester City

Qualora queste violazioni dovessero essere confermate è quasi certo che il Manchester City presenterà ricorso contro la sentenza, che rischia di avere gravi ripercussione sul club allenato da Enzo Maresca. La Premier League potrebbe infatti comminare una pesante multa alla società, o addirittura optare per una penalizzazione o la retrocessione della squadra, fino all’ipotesi più grave, ovvero quella dell’espulsione dalla Premier.