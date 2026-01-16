City, Guehi è il nuovo alleato di Donnarumma: attesa per il derby di Manchester, l’ammissione di Guardiola

Il City chiude un grande colpo di mercato battendo la concorrenza europea. Cresce l’attesa per la sfida contro lo United dopo le parole del tecnico spagnolo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Mentre in Italia si discute tra risultatisti e giochisti, Pep Guardiola – tecnico che ha di fatto creato la seconda categoria di allenatori – si appresta ad accogliere l’ennesimo rinforzo di mercato. Sono giorni caldi, questi, per il Manchester City che sta definendo l’acquisto di Marc Guehi. Il centrale ivoriano, naturalizzato inglese, sarà dunque un fedele alleato di Gigio Donnarumma mentre cresce l’attesa per il sentitissimo derby con lo United.

Guehi al City: rinforzo chiave per la difesa

Il Manchester City ha chiuso l’operazione Marc Guehi con il Crystal Palace. Il difensore classe 2000 arriva per circa 20 milioni di sterline. Guardiola potrà contare su un centrale rapido, solido e abile in impostazione. Una pedina preziosa per proteggere la porta di Donnarumma nelle sfide decisive. In questo momento, quando sono trascorse 22 giornate di Premier League, gli Sky Blues hanno la seconda miglior difesa del torneo alle spalle dell’Arsenal capolista. Un rinforzo importante per il City che hanno perso per infortunio Gvardiol (fuori per tutta la stagione) e devono rinunciare ancora per qualche settimana anche a Ruben Dias.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Battuta la concorrenza europea

Su Guehi c’erano diversi top club del panorama europeo. Liverpool, Barcellona e anche Inter avevano mostrato interesse negli ultimi mesi nei confronti del centrale ivoriano naturalizzato inglese. Il City ha così accelerato per evitare un’asta a parametro zero in estate. Una mossa strategica per blindare il reparto difensivo con largo anticipo. Ma anche una testimonianza di come sia difficile per i club italiani – e non solo, ormai – competere con le grandi corazzate d’oltremanica.

Derby di Manchester e le parole di Guardiola

Alla vigilia della sfida contro lo United, Guardiola ha parlato in conferenza. Il tecnico ha ammesso che in altri club sarebbe stato già esonerato dopo la scorsa stagione nella quale gli Sky Blues hanno certamente underperfomato. “Qui al City sono pazienti. Abbiamo vinto molto e per questo sono ancora qui. Ma in altri club dopo la scorsa stagione sarei strato esonerato. Sono stati pazienti anche per quello che abbiamo fatto in passato. Abbiamo avuto dei mesi negativi ma abbiamo fatto anche delle cose straordinarie e per questo sono ancora qui“, ha sottolineato l’allenatore catalano. Un clima di fiducia che ora vuole trasformare in vittoria nel derby. Anche perché in questa stagione i Citizens hanno certamente ripreso la retta via, a testimonianza di come anche nel calcio la pazienza sia una virtù da coltivare.