Manchester City, i giocatori si autotassano

Il sogno Triplete è svanito per il Manchester City, eliminato dalla Champions League dal Tottenham al termine di una partita memorabile, vinta 4-3 dalla squadra di Guardiola, sconfitta però 1-0 all’andata.

Restano però alla portata gli obiettivi Premier League e FA Cup. In coppa i Citizens si sono già qualificati per la finale dove affronteranno il Watford, allo stadio di Wembley il 18 maggio.

Per l’occasione i calciatori di Guardiola hanno deciso di pagare i pullman che serviranno a trasportare i propri supporters a Londra: "È il nostro modo per dire loro grazie per l'incredibile sostegno durante tutta la stagione" ha fatto sapere il club.

I giocatori si faranno carico delle spese per 26 pullman, uno per ciascun calciatore. In caso di bisogno la società pagherà anche il noleggio di un altro mezzo.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 22:18