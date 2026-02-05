Manchester City in finale di Carabao Cup ma Donnarumma resta a guardare: Guardiola mette gli occhi su Tonali

Il Manchester City batte Tonali e compagni e raggiunge l'Arsenal nell'ultimo atto della coppa nazionale inglese: Newcastle out, ma Tonali si prende gli elogi

Il Manchester City batte il Newcastle anche nel ritorno della semifinale e raggiunge l’Arsenal in finale di Carabao Cup: 3-1 all’Etihad contro Tonali e compagni. La squadra di Guardiola elimina i campioni in carica e torna a giocarsi l’ultimo atto del torneo, l’ultima volta risale al 2021 con la vittoria sul Tottenham in un Wembley deserto a causa Covid. Tutt’altro scenario aspetterà i Citizens che affronteranno i Gunners, senza dubbio la squadra più in forma in Europa: primo posto a punteggio pieno nella League Phase di Champions e capolista in solitaria in Premier, dove l’unica a provare a dargli fastidio è proprio il City. Guardiola in campionato è dietro al suo pupillo di sei punti, rimane in agguato in attesa di uno scivolone, e la finale di Carabao Cup può essere utile per lanciare un segnale.

City che arrivava alla semifinale forte del 2-0 conquistato a St. James’ Park grazie ai gol del nuovo arrivato Semenyo e Cherki. Nonostante il vantaggio, parte fortissimo la squadra di Guardiola per chiudere subito la pratica e gestire le forze in vista della big match di campionato contro il Liverpool. Marmoush sblocca la sfida dopo sette minuti e firma il raddoppio intorno alla mezz’ora di gioco. Passano pochi minuti e l’ex Milan Reijnders trova la rete che chiude virtualmente chiude la semifinale: settimo gol stagionale per l’olandese. Nella ripresa prova a reagire il Newcastle, quantomeno per salvare la faccia, e riapre la sfida con Elanga che trova la via del gol al 62′. Ma il City nel finale gestisce alla grande il possesso facendo scivolare la partita verso il 3-1 finale, 5-1 nel computo totale della doppia sfida. Donnarumma passa tutta la semifinale in panchina dato che Guardiola ha deciso di dare spazio al secondo portiere Trafford, autore di una bella partita senza particolari patemi.

Guardiola e l’abbraccio con Tonali

Nonostante la sconfitta pesante e l’eliminazione, Sandro Tonali è stato tra i migliori in campo dei suoi, l’ultimo a mollare di fronte alla strapotenza del Manchester City. Guardiola ha riconosciuto la sua grande prestazione e il grande momento di forma del centrocampista, la prova dell’Etihad non è un caso isolato. Subito dopo il triplice fischio, le telecamere hanno inquadrato Pep che è andato ad abbracciare Tonali, che nel frattempo si stava dirigendo davanti al settore ospiti per salutare i tifosi. I due, che condividono un passato e un legame importante con Brescia, hanno avuto anche un breve dialogo.

“Tonali è un top player, è felice al Newcastle”

A Guardiola nel post partita gli è stato chiesto di cosa avessero parlato: “Il mio italiano è perfetto, ecco perché riesco a comunicare con lui. E abbiamo in comune un amico incredibile di Brescia, Edoardo Piovani“. Quest’ultimo è lo storico Team Manager del Brescia, ha ricoperto quel ruolo dal 1998 al 2025, e sta continuando anche ora con l’Union Brescia. Piovani ha conosciuto in prima squadra sia Guardiola, sul finale della carriera, che Tonali, in rampa di lancio nel grande calcio. Guardiola nel post partita ha continuato: “Conosco suo padre da un po’ di tempo e ogni volta che ci siamo incontrati abbiamo parlato della sua esperienza a Milano, dei tifosi e di quanto sia felice a Newcastle. È davvero un giocatore di alto livello, un vero top player!”.