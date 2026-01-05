Manchester City, infortunio terribile per Gvardiol: Mondiali a rischio. La mossa di Guardiola, il messaggio di Donnarumma

Il City perde il difensore inglese che si è fratturato la tibia destra nel match contro il Chelsea, per lui almeno 5 mesi di assenza. Guardiola corre ai ripari, offerta super per Guehi

Il pareggio subito dal Chelsea nei minuti di recupero non è stata la peggiore notizia per i tifosi del Manchester City. La squadra di Pep Guardiola perde infatti il difensore croato Josko Gvardiol che ha riportato la rottura della tibia destra e rischia di saltare anche i Mondiali. Donnarumma, sui social, manda un messaggio al compagno.

L’infortunio di Gvardiol: tibia fratturata

Non è un infortunio che si sente tutti i giorni nel mondo del calcio. Josko Gvardiol deve dire addio alla sua stagione dopo il responso degli esami che hanno fatto seguito all’infortunio subito nel match con il Chelsea. Per il difensore croato è arrivata la frattura della tibia destra che lo costringerà a stare fermo per almeno 5 mesi ma che mette a rischio anche la sua partecipazione ai Mondiali del 2026 con la sua Croazia che avrebbe dovuto sfidare proprio l’Inghilterra nel girone.

Il post di Josko

E’ stato lo stesso giocatore croato a parlare del suo momento sui social. Gvardiol ha affidato a Twitter un messaggio nel quale si dice pronto a superare questa situazione: “Questo è un momento molto duro per me ma che non mi definirà. So chi sono e quello che ho vissuto. Ai tifosi del City mando un grazie per il loro supporto. Vi voglio bene e lotterò ogni giorno per tornare più forte di prima. Il mio cuore batte per la Croazia sempre. Mi rialzerò e sarò meglio di prima. Per il mio club, per i miei fratelli di squadra e di nazionale e per la Croazia”.

Il messaggio sui social di Donnarumma

Una notizia, quella dell’infortunio di Gvardiol, che ha scosso il mondo City. Il giocatore croato è uno dei pilastri difensivi della squadra di Pep Guardiola e la sua assenza sarà sicuramente pesante, anche per Gigio Donnarumma che avrà “uno scudo” in meno davanti alla sua porta. E il portiere italiano non ha perso tempo per mandare un messaggio al suo compagno di squadra: “Tornerai più forte di prima fratello”.

La mossa di Guardiola

La partita con il Chelsea non ha di certo portato fortuna al City e a Guardiola. E la notizia peggiore non è più il gol subito nei minuti di recupero. Oltre all’infortunio di Gvardiol c’è stato anche quello di Ruben Dias (senza contare l’assenza di Stones). Per questo motivo il Manchester City è pronto a tornare subito sul mercato per far fronte all’emergenza e sarebbe già pronta un’offerta da 50 milioni di euro per strappare Marc Guehi al Crystal Palace.