Manchester City, la svolta sul mercato è inattesa

Antonio Conte ma soprattutto Gennaro Gattuso possono stare sereni. Nessun assalto a Milan Skriniar e a Fabian Ruiz, almeno in inverno. Almeno da parte del Manchester City. Il tecnico dei 'Citizens', Pep Guardiola, nonostante ci sia un abisso in Premier League dal Liverpool (Reds a +14) andrà avanti così. "Concluderemo la stagione con gli stessi calciatori con cui l’abbiamo cominciata. Vedremo poi questa estate" ha assicurato il timoniere catalano.

Il Manchester City è ancora in corsa in Champions League: ha vinto a mani basse il girone in cui si è qualificata anche l'Atalanta.

SPORTAL.IT | 13-12-2019 16:21