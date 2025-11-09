Donnarumma schianta Chiesa nel 'derby' ma lo salva un fuorigioco: City-Liverpool 3-0, anche Haaland è umano

Prestazione maiuscola della corazzata di Guardiola: il norvegese sbaglia un rigore, ma poi si riscatta sbloccando il match. Citizens a -4 dalla vetta, sprofondo Reds

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Manchester City lancia un chiaro messaggio all’Arsenal: stravince la partita contro i campioni in carica del Liverpool e si candida seriamente per il titolo. L’11a giornata di Premier League racconta che Donnarumma si aggiudica il derby italiano con Chiesa, ancora una volta partito della panchina, e che anche Haaland è umano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Manchester City-Liverpool, Donnarumma batte Chiesa

Se Gigio è un punto fermo del Manchester City, Chiesa continua a scaldare la panchina nonostante sia il calciatore più acclamato dai tifosi del Liverpool. Ma Arne Slot non cambia idea sull’italiano, che resta una pedina da gettare nella mischia solamente nei minuti finali.

Così è stato anche all’Etihad Stadium nel big match dell’11esimo turno di Premier. Grazie a questo successo la corazzata di Pep Guardiola sale a quota 22 punti in classifica, a -4 dall’Arsenal capolista. Sempre peggio i Reds che restano a 18 punti: quinta sconfitta nelle ultime sei giornate di campionato, un autentico disastro.

Anche Haaland dimostra di essere umano

Proprio così: al 13′ Haaland ha sbagliato un rigore concesso per una segnalazione del Var all’arbitro Chris Kavanagh, che, invece non l’aveva assegnato. La conclusione del centravanti dei citizens, indirizzata verso l’angolino destro, è stata intercettata dal portiere georgiano Giorgi Mamardashvili.

L’ex Borussia Dortmund aveva fallito dagli undici metri anche in occasione dell’ultima partita delle qualificazioni Mondiali che poi la Norvegia ha vinto 5-0 contro Israele con una sua tripletta. Pure in questa circostanza il riscatto è stato immediato, perché Erling si è rifatto al 29′, quando ha sbloccato il risultato di testa su cross perfetto di Matheus Nunes. Per lo scandinavo 14esimo gol in campionato e 99esimo in Premier.

Gigio salvato dal fuorigioco di Robertson

Al 38′ il Liverpool ha trovato il gol del pareggio con il colpo di testa dello specialista Van Dijk che ha trovato impreparato Donnarumma. Ma la gioia dei Reds dura giusto una manciata di secondi, perché il capitano dell’Italia è stato ostacolato da Robertson, in posizione di fuorigioco e sulla traiettoria del pallone.

Dal possibile 1-1 al raddoppio del City, che nel recupero del primo ha messo in cassaforte la vittoria con il tiro dal limite di Nico Gonzalez, deviato dal tacco di Van Dijk. Nella ripresa Doku, tra i migliori in campo, ha calato il tris, mentre Gigio si è reso protagonista di un ottimo intervento sulla bordata di Szoboszlai. Chiesa in campo solo negli ultimi dieci minuti al posto del sempre deludente Wirtz: l’ex Fiorentina e Juventus non ha avuto tempo e modo di lasciare traccia.