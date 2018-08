Manchester City, Liverpool e Psg, inizio con i fiocchi

Inizio di stagione sul velluto per le grandi di Premier e Ligue1. In Inghilterra Manchester City e Liverpool, indicate come le favorite per il titolo, fanno subito la voce grossa: Guardiola rovina la prima di Emery sulla panchina dell’Arsenal, sconfitto 2-0. Sterling e Bernardo Silva, su altrettanti assist di Mendy, bocciano i Gunners, salvati da Cech in più di un’occasione.

Un ex City, Manuel Pellegrini, è il tecnico del West Ham, travolto 4-0 ad Anfield contro il Liverpool spettacolo di Klopp: Salah, doppietta di Mané e Sturridge lanciano subito i Reds, reduci da un mercato molto ricco. In Francia, sinfonia del Psg, che dopo il 4-0 al Monaco in Supercoppa ne fa tre al Caen: Neymar, Rabiot e Weah junior rendono dolce il debutto in campionato dell’inoperoso Buffon.

SPORTAL.IT | 12-08-2018 23:20