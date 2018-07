Manchester City-Mahrez, ci siamo

Ormai non ci sono più dubbi. Il futuro di Mahrez è segnato: giocherà alle dipendenze di Guardiola al Manchester City. Dall'Inghilterra giungono conferme a tal proposito con la stella algerina non convocato per il ritiro delle Foxes.

Il 27enne Mahrez, accostato in passato alla Roma, era, da tempo, un obiettivo del Manchester City. I Citizens hanno sbaragliato la folta concorrenza, in particolare il Manchester United che ci aveva provato in diverse occasioni.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 08:00