Manchester City, Mahrez e Laporte positivi al coronavirus

Il Manchester City ha annunciato la positività al coronavirus di due calciatori della propria rosa, Riyad Mahrez e Aymeric Laporte. E’ stato lo stesso club inglese a comunicare la notizia attraverso il proprio sito ufficiale, precisando che sia l’esterno algerino che il difensore francese sono asintomatici.

“Il Manchester City può confermare che Riyad Mahrez e Aymeric Laporte sono risultati positivi al Covid-19. Attualmente entrambi i calciatori stanno osservando un periodo di auto-isolamento in accordo con il protocollo sulla quarantena della Premier League e del Governo inglese. Nessuno dei due presenta sintomi legati al virus. Tutti nel club augurano a Riyad e ad Aymeric un pronto recupero in vista del loro ritorno agli allenamenti e della nuova stagione” si legge nella nota.

La Premier League inizierà sabato, ma non per il Manchester City: la gara contro l’Aston Villa è stata rinviata, in quanto de Bruyne e compagni, così come il Manchester United, hanno chiuso la scorsa stagione in ritardo rispetto alle altre squadre del campionato.

OMNISPORT | 07-09-2020 11:55