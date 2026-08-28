Il City torna protagonista sul mercato dopo un’estate segnata dalle cessioni: Bouaddi è già arrivato, Enzo Fernandez è a un passo. E i milioni del Tottenham di De Zerbi aiutano

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Ed ecco il (doppio) colpo di coda del Manchester City. Dopo l’acquisto di Elliot Anderson da 135 milioni di euro, il mercato della corazzata inglese aveva registrato soltanto operazioni minori, non in linea con il trend degli ultimi anni. Anzi, sono state soprattutto le partenze a caratterizzare l’estate degli Sky Blues: dall’addio di Pep Guardiola a quelli di giocatori del calibro di Stones, Aké, Bernardo Silva e soprattutto Rodri. Ma la scoppola subita nel Community Shield ha dato una scossa al club degli italiani Maresca e Donnarumma. Arrivano i rinforzi. E che rinforzi: il gioiello marocchino Bouaddi, già acquistato, ed Enzo Fernandez, ormai prossimo alla firma. Due colpi da 240 milioni, resi possibili anche dai milioni incassati grazie alla cessione di due calciatori al Tottenham di De Zerbi.

S’è svegliato il Manchester City: rinforzi top per Maresca e Donnarumma

La Premier League conferma di non avere rivali sul mercato. E all’appello mancava proprio il Manchester City, che nei dieci anni della gestione di Guardiola aveva investito sul mercato circa 2,05 miliardi di euro. Lo diciamo subito a scanso di equivoci: i 135 milioni spesi per Elliot Anderson, diventato l’acquisto più costoso nella storia del club, rappresentano una cifra enorme. Il 23enne ex Nottingham Forest sarà pure un ottimo prospetto, ma non tale, almeno sulla carta, da giustificare un simile esborso.

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Poi i Citizens sono entrati in una sorta di letargo, per risvegliarsi dopo l’addio di Rodri, giocatore chiave dell’era Guardiola, ceduto al Barcellona per 60 milioni di euro. Le prime uscite stagionali hanno convinto il club a intervenire e a rinforzare la squadra affidata a Enzo Maresca, che può contare tra i pali anche sul portiere e capitano della Nazionale Gigio Donnarumma. Prima il 3-0 subito dall’Arsenal nel Community Shield, quindi la figuraccia sfiorata all’esordio in Premier League contro il Bournemouth, evitata soltanto grazie alla rimonta completata nei minuti finali. Segnali che hanno convinto il City ad accelerare sul mercato.

Bouaddi ed Enzo Fernandez: doppio colpo da 240 milioni

Non uno, ma ben due calciatori per provare a colmare il vuoto lasciato da Rodri. Dal Lille è arrivato Ayyoub Bouaddi, 18enne centrocampista messosi in mostra anche ai Mondiali nordamericani con la maglia del Marocco. Gli addetti ai lavori sono pronti a scommettere sul suo futuro da top player e il Manchester City ha deciso di anticipare la concorrenza, assicurandoselo per 95 milioni di euro più altri 5 di bonus.

Ma Maresca sta per ricevere anche un altro graditissimo regalo: Enzo Fernandez. Escluso dall’incontro di Carabao Cup, il tecnico del Chelsea Xabi Alonso ha di fatto confermato l’imminente partenza dell’argentino, che ha già lavorato con l’allenatore italiano proprio a Stamford Bridge. L’operazione è in dirittura d’arrivo per una cifra intorno ai 140 milioni di euro. Due investimenti complessivi da 240 milioni per ridisegnare il centrocampo del City e soprattutto per cercare di non far rimpiangere uno dei giocatori più importanti, se non il più importante, dell’ultimo decennio.

Perché De Zerbi ha dato una mano al Manchester City

Il Manchester City è uscito allo scoperto negli ultimi giorni di mercato anche dopo aver piazzato alcune cessioni importanti. Due, in particolare, sono state quelle al Tottenham di Roberto De Zerbi. Il club londinese ha speso 100 milioni di euro per Savinho e, a distanza di poche ore, ha chiuso anche per Marmoush. Due giocatori che, all’Etihad, erano riserve. L’egiziano è stato sì preso in prestito, ma con obbligo di riscatto fissato a circa 58 milioni di euro, ai quali si aggiungono 12 milioni di bonus, per un’operazione complessiva da 70 milioni.

Insomma, da Londra è arrivata una vera cascata di milioni che ha contribuito a finanziare la nuova accelerata del City. Ai 170 milioni incassati (anche se non tutti subito) dal Tottenham vanno aggiunti i 60 milioni della cessione di Rodri al Barcellona, i 61 milioni della partenza di Reijnders destinazione Al-Qadsiah e i 56 milioni investiti dal Newcastle per Nico Gonzalez. Il risultato è un City che, dopo settimane in sordina, torna improvvisamente protagonista. Maresca e Donnarumma hanno i loro rinforzi: Bouaddi è già arrivato, Enzo Fernandez è a un passo. Ora la rivoluzione post Guardiola fa meno paura.