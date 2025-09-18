Manchester City-Napoli, orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-2026

Esordio europeo per i campioni d’Italia di Conte: all’Etihad sfida a Guardiola nella prima giornata della Phase League. Tutte le informazioni

Prosegue il programma della prima giornata della Phase League di Champions 2025/26. Dopo il debutto di Juventus, Inter e Atalanta, ora è il turno del Napoli di Conte che sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola. Subito un test importante per i partenopei campioni d’Italia, che ritornano nella “coppa dalle grandi orecchie” dopo un anno di digiuno dalle competizioni europee. Tra gli osservati speciali Kevin De Bruyne, ex di turno, e Gigio Donnarumma.

Dove vedere Manchester City-Napoli in diretta tv e streaming

La partita Manchester City-Napoli, in programma per giovedì 18 settembre 2025 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Per chi vorrà seguire il match in streaming, sarà disponibile anche su Sky Go e NOW, piattaforme accessibili da dispositivi mobili, tablet e PC.

Partita: Manchester City-Napoli

Data: 18 settembre 2025

Orario: 21

Stadio: Etihad Stadium

Diretta tv e streaming: Sky Sport Uno, Sky Sport, Sky Go, NOW

Le probabili formazioni

Il Napoli ha iniziato la stagione con il piede giusto, conquistando tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie A contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina. Grande attesa ora per il ritorno in Champions League, dove i partenopei esordiranno nella Phase League affrontando subito il Manchester City, reduce invece da un avvio altalenante in Premier: due successi e due sconfitte nelle prime quattro gare, con l’ultima vittoria arrivata nel derby contro il Manchester United.

Per il debutto europeo, Conte dovrebbe affidarsi a Hojlund dopo la buona prova contro la Fiorentina, supportato da Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay. In difesa spazio a Olivera, con Beukema e Buongiorno centrali e Di Lorenzo a completare il reparto. In porta dovrebbe esserci il rientrante Meret. Guardiola, invece, potrebbe confermare l’undici visto nel derby con lo United: Donnarumma tra i pali, tridente offensivo composto da Foden, Doku e Haaland.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. All. Guardiola.

Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. All. Guardiola. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

L’arbitro del match

Designazione arbitrale tutta tedesca. A dirigere il match, il fischietto Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Robert Kempter e Christian Dietz: il quarto uomo sarà Florian Badstübner. Al VAR Christian Dingert insieme a Bastian Dankert.

