Manchester City-Napoli, azzurri in 10 e Conte toglie De Bruyne: espulso Di Lorenzo, bufera sull'arbitro Zwayer

Fa discutere il cartellino rosso comminato al capitano azzurro dopo consulto Var: nel mirino il direttore di gara tedesco, ma che personalità Conte nel sostituire KDB.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’intervento del Var, la mazzata dell’espulsione di Di Lorenzo, il coraggio di Conte che toglie dal campo De Bruyne e ridisegna un Napoli in versione fortino. Succede di tutto all’Etihad Stadium, teatro del sospirato ritorno degli azzurri in Champions League dopo un’annata vissuta senza Europa (ma con uno Scudetto in più). L’episodio spartiacque al 21′ del primo tempo, protagonista – suo malgrado – il capitano dei partenopei: cartellino rosso a Di Lorenzo dopo consulto Var per fallo su Haaland lanciato a rete. Inizialmente l’arbitro tedesco Zwayer aveva lasciato correre, poi è stato chiamato al monitor e ha cambiato la sua decisione.

Champions League, l’espulsione di Di Lorenzo col Var

Azione convulsa, figlia dei ritmi frenetici di un primo tempo giocato ad alta intensità da entrambe le squadre. Su una verticalizzazione per Haaland, l’intervento in spaccata di Di Lorenzo che sembra toccare il pallone, invece no: il terzino del Napoli prende in pieno il centravanti norvegese, lanciato verso la porta di Milinkovic-Savic. Quando Zwayer è chiamato a rivedere le immagini, è già chiaro che scatterà il cartellino. Un rosso inevitabile, accettato con serenità dallo stesso capitano del Napoli, peraltro dolorante proprio in seguito all’impatto con la gamba di Haaland. Anche se ci sono dubbi su un contatto precedente al lancio per Haaland. La partita si trasforma in una difesa in trincea per gli azzurri.

Il coraggio di Conte: fuori De Bruyne, dentro Olivera

La mossa di Conte per sopperire all’inferiorità numerica e riequilibrare la difesa, orfana di un perno come il capitano? “Non può togliere De Bruyne, non può farlo qui sul campo del Manchester City”, sentenzia Fabio Caressa durante la telecronaca su Sky. E invece è proprio questa la decisione dell’allenatore del Napoli. “Bisogna dare atto a Conte di avere coraggio. Ci vogliono coraggio e personalità per una decisione del genere”, il commento – qualche minuto dopo – dell’esperto telecronista. Al posto di KDB, acclamatissimo ex e osannato dai tifosi inglesi a inizio gara, l’uruguaiano Olivera.

Manchester City-Napoli, le critiche a Zwayer e la “combine”

Il Napoli si rintana, soffre, vacilla e barcolla ma non molla, sorretto dalle parate di Milinkovic-Savic. Un Napoli che non riesce a respirare anche perché l’arbitro inizia a non fischiar più nulla a suo favore. “Forse è un atteggiamento figlio del non aver visto l’espulsione in diretta“, l’ipotesi di Beppe Bergomi. E i tifosi sui social sono d’accordo. Qualcuno ricorda la squalifica per combine rimediata da Zwayer nei primi anni 2000 per aver accettato 300 euro da un club tedesco, qualcun altro mette impietosamente a confronto la strapotenza economica del City con la virtuosità degli azzurri. Tanti gli strali a indirizzo del direttore di gara, bersagliatissimo dal popolo del web. Anche prima dei gol di Haaland e Doku nella ripresa.