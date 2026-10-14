Il PSG travolge il Manchester City all’Etihad: Donnarumma vive una serata difficile nonostante il rigore parato a Ferran Torres. Maresca ko davanti a Guardiola

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Altro che vendetta. Donnarumma sognava di fermare Luis Enrique, invece il suo ex allenatore, l’uomo che lo ha voluto via da Parigi, gli ha impartito una durissima lezione nell’incontro di cartello della seconda giornata di Champions League. Il PSG domina all’Etihad, sotto gli occhi di Pep Guardiola, e il Manchester City perde 4-2. Partita da dimenticare per il capitano della Nazionale italiana.

Manchester City-PSG, la mezz’ora perfetta di Luis Enrique

Al Paris Saint-Germain bastano 13 minuti per sbloccare il big match dell’Etihad. Uno-due perfetto tra Vitinha e Hakimi, poi palla all’ex Napoli Fabian Ruiz, che serve Doué: il gioiello di Luis Enrique si accentra e lascia partire un rasoterra sul primo palo che batte Donnarumma. Due minuti dopo il Manchester City affonda: Doué serve Dembélé sul secondo palo e il francese firma il raddoppio di testa.

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Non è finita qui, perché alla mezz’ora i campioni d’Europa calano anche il tris con Vitinha. Nella ripresa Haaland accorcia le distanze, ma agli Sky Blues non basta un piglio diverso per riaprire la partita. Anzi, al 63’ Akliouche chiude il discorso con il gol dell’1-4. Poi ancora Haaland, che rende meno amara la sconfitta della sua squadra.

Donnarumma da incubo: non basta il rigore parato

Donnarumma era uno dei calciatori più attesi della serata, in virtù dei suoi trascorsi al PSG e del controverso addio alla squadra della capitale francese, propiziato dalla volontà di Luis Enrique di puntare su Chevalier. All’Etihad Gigio ha perso il confronto con l’asturiano, ma anche con Safonov, che pure aveva provato a soffiargli il posto sotto la Torre Eiffel.

Il portiere azzurro non era posizionato bene in occasione del gol dello 0-1, ha avviato l’azione dell’1-3 con un rilancio sbagliato e, soprattutto, ha commesso un grave errore sul quarto gol di Akliouche. Il tiro del 24enne era tutt’altro che irresistibile, ma il portiere di Castellammare di Stabia ha deviato il pallone nella propria porta dopo un intervento piuttosto goffo. Nei minuti finali è arrivata una magra consolazione: ha parato un rigore calciato malissimo da Ferran Torres, ma non basta a salvarlo da una prova negativa.

Maresca crolla sotto gli occhi di Guardiola

Nel momento più delicato della storia recente del Manchester City, Guardiola ha voluto mostrare la sua vicinanza al club e ai tifosi presenziando alla prima casalinga in Champions League. Ma non è andata bene. Si interrompe la striscia di vittorie del suo erede ed ex braccio destro Enzo Maresca, che in Premier League le ha vinte tutte. Contro il PSG e sotto gli occhi di Pep, i Citizens hanno subito una lezione di calcio dai campioni d’Europa.