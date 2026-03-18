Manchester City-Real Madrid moviola: rigore più rosso e 4 gol annullati, Turpin fa infuriare Gigio e Guardiola

Bernardo Silva respinge col gomito una conclusione di Vinicius, in sospetto offside: on field review rapidissima e partita chiusa al 17'. Poi due reti cancellate per parte.

Era chiamato a una missione quasi impossibile il Manchester City dopo lo 0-3 dell’andata al Bernabeu. A togliere il “quasi” è arrivata, dopo appena 17′, la decisione arbitrale che ha spento definitivamente le speranze. Rigore per il Real Madrid più cartellino rosso per Bernardo Silva, un episodio che ha finito inevitabilmente per incidere sul match dell’Etihad Stadium, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Blancos in vantaggio di un gol (anzi quattro) e di un uomo per i successivi 70 minuti di gioco, trasformati quasi in un allenamento ad alta intensità.

Manchester City-Real Madrid, l’episodio da moviola decisivo

Ci aveva provato il City a scardinare il fortino di Arbeloa nei primi minuti, anche a costo di esporsi alle veloci e micidiali ripartenze delle Merengues. Su una di queste, al 17′, è scaturito l’episodio più discusso del match. Vinicius, scattato in sospetta posizione di fuorigioco, ha tentato la conclusione centrando il palo, poi ha recuperato il pallone che aveva colpito il sedere di Donnarumma e, sul prosieguo dell’azione, è andato nuovamente al tiro. Questa volta a respingere è stato Bernardo Silva, appostato sulla linea di porta. Quel che è successo dopo ha assunto i contorni del giallo. Per ben cinque minuti, infatti, ha avuto luogo un check volto ad accertare la posizione di Vinicius attraverso il fuorigioco semi-automatico.

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Champions League, rigore per i Blancos e rosso a Bernardo Silva

Dalla sala Var hanno poi comunicato a Clement Turpin, arbitro francese di eccezionale esperienza internazionale chiamato a dirigere il delicato match dell’Etihad, che l’attaccante brasiliano del Real era scattato in posizione regolare. A questo punto il direttore di gara è stato spedito al monitor per una on field review che, a differenza del check, è durata all’incirca due secondi: appena il giurista di Oullins, nell’arrondissement di Lione, ha visto il gomito di Bernardo Silva allargarsi leggermente per ribattere la conclusione, ha subito indicato il dischetto. Turpin ha estratto anche il rosso per il portoghese, che con la sua giocata aveva deliberatamente impedito la realizzazione di un gol.

Guardiola ammonito per proteste, scintille Donnarumma-Vinicius

Vane le recriminazioni di Donnarumma e Guardiola, entrambi piuttosto scossi più per il rosso che per la concessione del rigore. Dopo il gol di Vinicius, infatti, il match ha inevitabilmente perso di significato, nonostante il pari poco prima dell’intervallo del solito Haaland. Pep ha rimediato anche un giallo (giusto) per eccesso di proteste dopo un mancato penalty per inesistente fallo su Ait-Nouri, poi a infiammare gli animi ci hanno pensato soprattutto le sceneggiate di Vinicius, protagonista anche di un tuffo su uscita regolare di Donnarumma. Curiosità: quattro i gol annullati nella ripresa, due per parte, tutti per fuorigioco. Regolare, invece, la rete del definitivo 1-2 sempre di Vinicius, a tempo quasi scaduto.