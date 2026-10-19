Le accuse per le violazioni finanziarie mettono a rischio il futuro del City: dall’Inghilterra filtrano indiscrezioni su una maxi penalizzazione e due stagioni in Championship

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Il City di Enzo Maresca continua a volare. Primo a punteggio pieno in Premier League dopo sette giornate con 19 gol messi a segno e 7 subiti, dopo la prova di forza con il Liverpool e il pesante ko in Champions League contro il PSG, i blu di Manchester sabato hanno archiviato la pratica Ipswich Town grazie alla doppietta del solito Erling Haaland e alla rete in apertura di un ritrovato Phil Foden per il 3-2 finale. La sentenza sulle violazioni finanziarie però incombe e s.

City, penalizzazione pesante in arrivo

Sulla testa del Manchester City incombe la spada di Damocle della possibile penalizzazione. A fine settembre, la commissione indipendente aveva dichiarato il club colpevole di 114 dei 115 capi d’accusa mossi dalla Premier League per violazione delle norme finanziarie nelle ultime nove stagioni. In merito alla sanzione, la corte deve ancora esprimersi, mentre il City ha già presentato ricorso.

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La sensazione è che si arriverà quantomeno a gennaio, ma dall’Inghilterra giungono indiscrezioni circa una punizione esemplare già decisa. A rivelare le anticipazioni fornite da un insider molto vicino agli organi decisionali è il Daily Mail, che dalle sue colonne virtuali racconta di una penalizzazione a dir poco pesante per il club.

Doppia retrocessione e maxi multa

In particolare, il City potrebbe subire una penalizzazione talmente alta che ne garantirebbe la retrocessione già nel corso dell’attuale stagione. Oltre a questa prima penalizzazione, l’insider svela una maxi multa e la possibilità di affiancare una seconda penalizzazione di punti, così da costringere i Citizens in Championship per almeno una seconda stagione. Uno scenario che esclude l’espulsione diretta del club dal massimo campionato e, al contempo, l’obbligo di ripartire dalla League Two, la quarta serie, ultimo baluardo del professionismo inglese.

Corsa contro il tempo

Anche perché, retrocedere il City nel bel mezzo dell’attuale stagione causerebbe un terremoto troppo complicato da gestire e che si andrebbe a ripercuotere su tutte le divisioni del calcio inglese, con i club che non conoscerebbero la propria categoria di appartenenza fino al prossimo giugno. Come sottolineato dal Daily Mail, la Premier League starebbe spingendo per arrivare alla sanzione prima che venga emessa la sentenza sul ricorso. Un incastro che permetterebbe di posticipare ogni decisione a stagione ormai inoltrata. Nel frattempo, la squadra di Maresca continua a correre, ma il verdetto finale potrebbe presto rendere tutto inutile.