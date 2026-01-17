Manchester City, crollo nel derby: Donnarumma non basta contro lo United, flop Haaland, Zirkzee più vicino alla Roma

La squadra di Guardiola in crisi: dopo due pareggi arriva il ko nel derby all’esordio di Carrick sulla panchina dei Red Devils. Due miracoli di Donnarumma non evitano la sconfitta che può significare l’addio alla Premier

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una sconfitta che fa male, anzi malissimo. Da una parte il Manchester City che forse dice addio in modo definitivo alla possibilità di lottare per la Premier, dall’altro lo United targato Carrick che festeggia e che vede la possibilità di tornare a lottare per un posto in Champions League. All’Old Trafford non è bastata una prova super di Gigio Donnarumma che ha tenuto a galla i suoi per oltre un’ora.

City, che crollo nel derby con lo United

Il derby di Manchester tra City e United era una delle gare più attese del fine settimana calcistico. Sulla panchina dei Red Devils era il giorno dell’esordio di Carrick chiamato a fare da traghettatore dopo l’era Amorim, dalla parte opposta un City che sembra aver perso certezze, reduce da un periodo senza vittorie e alla ricerca di una scintilla per ritrovare le sensazioni di un tempo. Di mezzo c’è stata una partita che però ha visto lo United decisamente più in forma, capace di controllare il gioco e soprattutto di costruire le occasioni migliori sin dal primo tempo. Ora la lotta per la Premier rischia di diventare un miraggio con l’Arsenal che potrebbe scappare a +9.

Donnarumma non basta

L’attacco del City non punge quasi mai, è sempre la squadra di Carrick a fare la partita e già al 22’ avrebbe la possibilità di passare in vantaggio quando il lungo lancio di Bruno Fernandes trova in ottima posizione Dorgu, controllo e tiro che sembra destinato a sbloccare la partita se tra i pali non ci fosse Donnarumma che compie il primo miracolo della sua partita. Lo United continua a spingere e nella ripresa ci deve pensare ancora una volta Donnarumma a salvare i suoi, prima sulla conclusione di Casemiro poi quando Fernandes pesca Mbeumo che di controbatto cerca l’angolo opposto ma Gigio dice di no con un intervento di puro istinto. Il muro però capitola al 65’, Cherki spreca un calcio di punizione e sulla ripartenza aria il gol del vantaggio di Mbeumo. La reazione del City è inesistente e al 76’ arriva anche il raddoppio di Dorgu. La squadra di Guardiola rischia di affondare del tutto sul palo di Diallo prima che il terzo gol dello United venga cancellato dal Var.

Flop Haaland, Zirzkee più vicino alla Roma

Il Manchester City è stato tradito dai suoi uomini migliori. Impalpabile la prova di Haaland che ha provato a lottare contro la difesa avversaria finendo però per perdere tutti gli scontri tra corazzieri contro Maguire. A 10 minuti dal termine Guardiola decide anche di sostituirlo inserendo al suo posto il giovane Mukasa e l’espressione dell’attaccante norvegese all’uscita dal campo non è sembrata di quelle entusiaste per la scelta.

Joshua Zirzkee è sempre più vicino alla Roma, le voci si susseguono da tempo ma i fatti parlano ancora più forte. La decisione di tenere fuori l’attaccante olandese dalla lista dei convocati per il derby la dice lunga sulle scelte di Michael Carrick per il futuro. La motivazione ufficiale è quella di una “botta rimediata”, la sensazione però è che il trasferimento nella capitale sia davvero a un passo.