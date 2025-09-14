Manchester City, Donnarumma fa già miracoli: Foden e Haaland mandano in crisi lo United. Gigio conquista tutti

Esordio da sogno per Donnarumma che nel derby contro il Manchester di Amorim è subito decisivo: il portiere italiano già esaltato i Citizenz mentre Haaland dà spettacolo

Un esordio praticamente perfetto: “clean sheet” e derby vinto per Gianluigi Donnarumma. Il portiere della nazionale italiana festeggia la vittoria del suo Manchester City contro i cugini dello United. 3-0 il risultato finale a favore della squadra di Guardiola con un Haaland da applausi.

Donnarumma da applausi

Ci mette solo 45 minuti Gigio Donnarumma a conquistare il cuore dei tifosi del Manchester City. Una partita difficile per la squadra di Guardiola che non sta attraversando il suo momento migliore da quando è in Premier League. Un match delicato quello col City che Foden sblocca dopo 18 minuti ma per riuscire a concludere il primo tempo in vantaggio ci vuole anche la bravura di Gigio. Il portiere della nazionale italiana è costretto a un’uscita molto complicata al 32’ su Sesko lanciato in un’azione molto pericolosa. E nel secondo tempo replica con un grande intervento sulla conclusione volante di Mbeumo.

Foden e Haaland decidono il match

Era un derby chiave per il Manchester City, l’avvio di campionato è stato tutto fuorché da sogno per la squadra di Guardiola reduce da 1 vittoria e 2 sconfitte nelle prime tre partite. Non che il Manchester se la stia passando molto meglio ma tira aria di crisi in casa dei Citizens. Ma nel derby arriva una gara di sostanza con Foden che sblocca il punteggio nel primo tempo e la squadra che controlla senza grandi problemi. In avvio di ripresa però la situazione cambia, lo United comincia a spingere e costringe il City a indietreggiare. Ma proprio nel momento migliore dei Red Devils arriva il raddoppio di Haaland, con il norvegese che spreca clamorosamente l’occasione anche per chiudere la pratica un paio di minuti dopo. Ma il numero 9 si rifà segnando la rete del 3-0.

Se il City torna a respirare non si può dire lo stesso per la formazione di Amorim che continua a vivere dei momenti difficili. I fasti del passato sembrano ormai un lontano ricordo: il club continua a spendere, a cambiare allenatore e giocatori. Ma l’unica cosa che non cambia sono i risultati che continuano a deludere.

Tutti pazzi di Gigio

Qualcuno aveva storto il naso, ora Gigio Donnarumma ha convinto tutti. Il suo arrivo in Premier League alla corte di Pep Guardiola non sembrava un matrimonio perfetto. Il tecnico spagnolo ha sempre predicato un calcio tanto giocato con i piedi, anche dal portiere: non esattamente il punto di forza dell’estremo difensore italiano. Ma Gigio sin dal suo debutto ha dimostrato di poter essere una risorsa fondamentale per il City, forse non in fase di costruzione ma per la sicurezza che ha dato al reparto difensivo oltre che per alcune parate fondamentali. E sui social è già un plebiscito per l’ex PSG: “Chi è che non lo voleva al City?”, la domanda che si pongono tutti.