Manchester City, vice Donnarumma furioso con il club e Gigio: Non erano questi i patti

Trafford chiede la cessione dopo l’arrivo di Donnarumma al City. Decisivo l’errore contro il Tottenham, con Gigio non gioca mai: ora può tornare al Burnley

Gigio Donnarumma fa fuori tutti. Prima Safonov al PSG (relegato al ruolo di eterno secondo del numero uno italiano), poi Ederson Moraes (cacciato da Guardiola per far posto a Gigio) ed infine James Trafford. L’avventura dell’attuale vice Donnarumma al Manchester City sembra già essere giunta ai titoli di coda. Sbarcato in estate dal Burnley, il giovane portiere inglese non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato. L’arrivo di Donnarumma ha ulteriormente chiuso le porte della titolarità, spingendo l’estremo difensore a chiedere la cessione per trovare continuità in vista del prossimo Mondiale.

La delusione del vice Donnarumma

Dall’arrivo di Gigio Donnarumma in poi, una delle rare occasioni da titolare è arrivata nella vittoria per 2-0 contro il Salford City in FA Cup. Nel post gara, ai microfoni della BBC Sport, il portiere ha ammesso la sua delusione per la stagione vissuta finora, spiegando di non aver immaginato un impiego così limitato ma di voler comunque farsi trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa: “È stato bello, non era quello che mi aspettavo all’inizio della stagione”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il portiere inglese ha poi aggiunto: “Ho cercato di proteggermi da questa situazione, ma è la realtà e so che ogni volta che gioco devo dare il massimo, provare a vincere e a migliorare. Questa è la situazione attuale.” Già a dicembre si parlava di una possibile partenza a gennaio, ma l’addio non si è concretizzato anche per via della cessione di Stefan Ortega al Nottingham Forest. In estate Trafford aveva discusso con il club anche della possibilità di conquistare un posto stabile nella Nazionale inglese, puntando a insidiare Jordan Pickford. Tuttavia, lo scarso minutaggio rischia di compromettere le sue chance in vista del Mondiale, soprattutto perché il ct Thomas Tuchel ha ribadito che in rosa vuole giocatori impiegati con continuità.

Che fine farà James Trafford

Secondo le ultime indiscrezioni, tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe anche un ritorno al Burnley, soluzione che gli garantirebbe minuti e centralità nel progetto tecnico. James Trafford, cresciuto nel vivaio del Manchester City, è tornato all’Etihad la scorsa estate dopo il trasferimento dal Burnley per 27 milioni di sterline. Il 23enne aveva preferito i Citizens al Newcastle United, convinto dalla prospettiva di partire titolare, complice la possibile cessione di Ederson al Fenerbahce.

Il quadro, però, è cambiato con l’arrivo a fine mercato di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain. Da quel momento Trafford è scivolato nelle gerarchie, trovando spazio quasi esclusivamente nelle coppe.

L’errore contro il Tottenham

Era il 23 agosto 2025 quando James Trafford, per l’occasione titolare contro il Tottenham, combinò un disastro. Nei minuti di recupero del primo tempo, con rimessa dal fondo per il City, il portiere inglese decise di cominciare l’azione con la costruzione dal basso. Ruben Dias servì Trafford che, sotto pressione, sbagliò l’impostazione.

Ne nacque un’azione pericolosa per gli Spurs: prima la conclusione di Richarlison, respinta, poi sulla ribattuta il gol firmato da Palhinha. Un errore che ha lasciato visibilmente contrariato Pep Guardiola.

Le scelte di Guardiola e il futuro

Finora Donnarumma ha totalizzato 30 presenze stagionali, mentre Trafford si è fermato a 11 apparizioni complessive, di cui tre in Premier League ad agosto, oltre alle gare di coppa e a una presenza in Champions League.

La decisione di lasciare Ederson in panchina aveva già fatto discutere, ma l’episodio potrebbe influire sulle prossime scelte dell’allenatore spagnolo. E con l’ombra di Donnarumma sempre più presente, il futuro di Trafford in maglia City appare ora più incerto che mai.

Clicca qui per le ultime news sulla Premier League