Manchester in festa, Real travolgente

Pioggia di gol e grandi tutte vincenti, Juventus a parte, nella quarta giornata di Champions dei gruppi E-H.

Se infatti i bianconeri hanno buttato via qualificazione e primo posto anticipato, Real Madrid e Manchester City si sono regalate un mercoledì di allenamento con ben undici gol complessivi mettendo al sicuro la qualificazione: incubo per Viktoria Plzen e Shakhtar Donetsk, buon debutto europeo per Santiago Solari, che ora si giocherà il primo posto contro la Roma.

Respira il Bayern Monaco, minuti finali fatali anche per il Lione.

Gruppo E

Bayern-Aek 2-0

31’ rig., 71’ Lewandowski (B)

Benfica-Ajax 1-1

29’ Jonas (B); 61’ Tadic (A)

Classifica: Bayern 10; Ajax 8; Benfica 4; Aek 0

Gruppo F

Lione-Hoffenheim 2-2

19’ Fekir (L); 28’ Ndombele (L); 65’ Kramaric (H); 92’ Kaderabek (H)

Manchester City-Shakhtar Donetsk 6-0

13’ David Silva (M); 24’ rig., 72’ rig., 90’ Gabriel Jesus (M); 48’ Sterling (M); 84’ Mahrez (M)

Classifica: Manchester City 9; Lione 6; Hoffenheim 3; Shakhtar 2

Gruppo G

Cska Mosca-Roma 1-2

4’ Manolas (R); 51’ Sigurdsson (C); 59’ Lor. Pellegrini (R)

Viktoria Plzen-Real Madrid 0-5

20’, 37’ Benzema (R); 23’ Casemiro (R); 40’ Bale (R); 67’ Kroos (R)

Classifica: Roma, Real Madrid 9; Cska Mosca 4; Viktoria Plzen 1

Gruppo H

Juventus-Manchester United 1-2

65’ Cristiano Ronaldo (J); 86’ Mata (M); 89’ aut. Bonucci (M)

Valencia-Young Boys 3-1

14’, 42’ Santi Mina (V); 37’ Assalé (V); 56’ Soler (V)

Classifica: Juventus 9; Manchester United 7; Valencia 5; Young Boys 1

SPORTAL.IT | 07-11-2018 23:50