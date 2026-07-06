Manchester, la festa dei tifosi inglesi dopo la vittoria sul Messico

La squadra di Tuchel ai quarti del Mondiale

Manchester, 6 lug. (askanews) – Una partita tesissima nello stadio simbolo del Messico e con il pubblico quasi completamente schierato per la squadra di casa. L’inghilterra è però riuscita a prevalere per 3-2 sui messicani nella sfida degli ottavi di finale del Mondiale di calcio. Al fischio finale tra i tifosi inglesi che seguivano la partita a Manchester è esplosa la grande festa. La squadra di Thuchel e di Harry Kane avanza nel torneo iridato.