Manchester United, De Zerbi in cima alla lista per la panchina ma spunta la clamorosa ipotesi Ancelotti

Il tecnico italiano è tenuto in alta considerazione dai dirigenti dei Red Devils e potrebbe essere il sostituto di Carrick. Ma non è da escludere anche un tentativo per Ancelotti in caso di flop Mondiale con il Brasile

La situazione del Manchester United è una di quelle più complicate nell’universo Premier League. Un club che continua a investire somme enormi nel mercato e che con la stessa velocità cambia allenatori e progetti. L’esonero di Amorim ha sollevato l’ennesimo problema che si vive all’Old Trafford ormai da anni e senza soluzioni e ora per la panchina spunta il nome di Roberto De Zerbi.

De Zerbi tra i favoriti per la panchina

A lanciare con forza la candidature dell’allenatore italiano per la panchina del Manchester United (ma dalla prossima estate) è il tabloid inglese Daily Mail che sostiene che all’interno del club l’ex tecnico del Sassuolo ha una considerazione molto alta. Del resto il suo lavoro con il Brighton è stato di altissimo livello e nonostante qualche passo falso anche in Francia è riuscito a confermarsi ad ottimi livelli. Secondo la dirigenza dello United, De Zerbi ha già maturato l’esperienza giusta per poter mettersi alla prova con una piazza importante come quella di Manchester.

Le difficoltà a Marsiglia e la panchina della svolta

La carriera di Roberto De Zerbi come allenatore fino a questo momento ha avuto una traiettoria particolare. L’addio all’Italia ha sorpreso fino a un certo punto con il tecnico che ha deciso di mettersi alla prova con l’esperienza al Donetsk che si è conclusa quando è scoppiata la guerra in Ucraina. In Inghilterra si è fatto apprezzare e applaudire e poi ha sorpreso ancora lasciando quello che sembrava un progetto importante per confrontarsi con una piazza storica come quella del Marsiglia. All’Olympique però non è tutto rosa e fiori, le limitazioni dal punto di vista economico sono tante e per il tecnico italiano c’è anche la voglia di mettersi alla prova con la prima panchina di una big.

Ancelotti nella lista dei possibili candidati

Secondo il tabloid inglese però De Zerbi, benché molto quotato, è solo uno dei tanti nomi che sono in lizza per la panchina in vista della prossima stagione. La scelta fino alla fine della stagione è ricaduta su Michael Carrick ma a meno di clamorosi colpi di scena, a giugno ricominceranno tutti i discorsi. Una lastra molto nutrita che va da allenatori in rampa di lancio come Andoni Iraola e Oliver Glasner, ma anche a tecnici decisamente più affermati come Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e anche Carlo Ancelotti che potrebbe tornare a disposizione se l’avventura Mondiale con il Brasile non dovesse andare come sperato.