Manchester United, Amorim mette Zirkzee e Mainoo alla porta: Milan e Roma in agguato, anche il Napoli alla finestra

L'attaccante olandese messo sul mercato dal tecnico portoghese, giallorossi e rossoneri pronti a scatenare l'asta a gennaio: il Napoli di Conte sul centrocampista inglese che vuole fortemente l'azzurro

Sarà un mercato di gennaio insolitamente movimentato, quello che inaugurerà il 2026 di un Serie A che sta lentamente vedendo delinearsi le gerarchie: la quota Scudetto rischia di essere estremamente bassa, dunque ogni singolo dettaglio può fare la differenza.

Zirkzee-United, divorzio in vista

E allora, via al dragaggio di ogni occasione utile: e tra le squadre del gruppone di testa, Roma e Milan hanno un palese bisogno di una punta centrale. L’occasione potrebbe arrivare dall’Inghilterra, dove Joshua Zirkzee è da tempo ai margini del progetto tecnico del Manchester United Ruben Amorim. Pagato 40 milioni più 10 di commissione nell’estate del 2024, il classe 2001 è anche nel mirino dei club inglesi e spagnoli, ma ha già fatto capire che tornerebbe volentieri in Italia, dove ha fatto bene a Bologna. La Roma, dunque, resta in corsa ed è determinata a rafforzare il reparto offensivo.

Roma, Gasp vuole una punta

D’altronde Gasperini vuole un attaccante: Dovbyk non ha mai convinto ed è in rampa di partenza a gennaio, Ferguson ha finalmente trovato il gol a Cremona ma da lui ci si aspetta molto di più. E se la classifica dei giallorossi a gennaio dovesse confermare quanto di buono fatto in questi primi mesi, non tentare il colpo Zirkzee sarebbe un peccato. In questa stagione l’ex Bologna ha giocato 90′ minuti tra Premier e Carabao Cup, ed ha chiesto la cessione alla dirigenza dei Red Devils.

Amorim scarica Zirkzee

“Zirkzee? Il club viene prima di tutto, dobbiamo pensare al club e alla squadra. A gennaio può succedere di tutto”. Sono state le parole di Ruben Amorim alla vigilia del Monday night di Premier League contro l’Everton. Secondo il Mirror, Zirkzee avrebbe già manifestato interesse per un’eventuale avventura in giallorosso per potersi rilanciare anche in ottica Mondiale. La sua valutazione è di circa 30 milioni di euro, ma lo United potrebbe lasciarlo partire in prestito secco, mentre la Roma punta alla formula con diritto di riscatto o con obbligo in caso di qualificazione in Champions. Su Zirkzee c’è anche il Milan, che continua a giocare con il tandem offensivo Pulisic-Leao a dispetto della presenza in rosa di Gimenez e Nkunku.

Mainoo piace al Napoli

Non soltanto Zirkzee potrebbe movimentare il mercato in uscita in casa del Manchester United: c’è anche il centrocampista Kobbie Mainoo, che piace al Napoli in particolare dopo gli infortuni di De Bruyne e Anguissa. Il giovane inglese non ha avuto le opportunità che sperava sotto la guida di Ruben Amorim in questa stagione: il tecnico portoghese aveva considerato il centrocampista classe 2005 incedibile, bloccando la sua partenza in estate, ma non gli ha mai dato molto spazio. Il giocatore vorrebbe così cambiare aria per giocare ed evitare di perdere il Mondiale 2026.

Mainoo, lo United non cede

Perché la trattativa non decolla? Lo United è rimasto scottato da quanto sta facendo McTominay all’ombra del Vesuvio. I partenopei avrebbero pronto un contratto quadriennale per il centrocampista, che si è detto pronto a venire in Italia. Ma la dirigenze dei Red Devils, sulla scorta della “svendita” di Scott McTominay che ha trovato una seconda vita al Napoli, ha finora bloccato la trattativa. Mainoo però è irremovibile: vuole il Napoli.