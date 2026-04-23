L'esterno portoghese sarebbe in lista anche di diversi club di Premier, secondo i media britannici: Real e Barcellona sullo sfondo

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Questo è il momento di procedere alla cessione di Rafael Leao, croce e delizia di un Milan che ha compreso il potenziale che ad oggi non è ancora stato espresso dall’esterno portoghese il quale pare afflitto da difficoltà di difficile definizione. Per lui si sarebbe già espresso il Real Madrid, ma sarebbero interessate anche le due squadre di Manchester e il Liverpool, che stanno valutando un possibile trasferimento già in estate.

Rafa Leao nel mirino del Real Madrid

Leao è considerato, a ragione, uno dei migliori esterni d’attacco in Europa e ci si aspetta che giochi un ruolo di primo piano per il Portogallo ai Mondiali di quest’estate, negli Stati Uniti.

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Ha segnato 10 gol nel Milan di Max Allegri ma il suo futuro sembra altrove, nell’ottica di risanare il bilancio e rispettare i vincoli finanziari. Leao potrebbe partire per circa 60 milioni di sterline. Nonostante alcune recenti critiche, il Daily Mail Sport ha appreso che Leao non ha litigato con l’allenatore Max Allegri né è stato offerto al Barcellona, ​​che sta valutando opzioni più economiche.

Le tre squadre di Premier League e il Real Madrid si sono informate sulla sua disponibilità, e preferirebbero concludere un eventuale accordo prima dei Mondiali per non rischiare un ritocco al rialzo.

Il contratto in scadenza e la richiesta del Milan

Il contratto di Leao ha la sua data di scadenza fissata al 30 giugno 2028 e come detto anche da Fabrizio Romano per ora non c’è un tavolo aperto sul prolungamento con il Milan che, pare, sarebbe disposto a ragionare sulla cessione. Ma a quale prezzo? Se dovesse arrivare una proposta intorno ai 50 milioni di euro (o superiore con l’inserimento di alcuni bonus), ecco che il club potrebbe decidere di valutarla seriamente.

Gli indizi per il Manchester United

L’allenatore ad interim del Manchester United, Michael Carrick, ha confermato che il club desidera ingaggiare un esterno di alto livello, anche se il budget a disposizione dipenderà dalla qualificazione o meno alla Champions League.

Il Liverpool si potrebbe inserire in considerazione dell’uscita di Mo Salah. L’alternativa Leao avrebbe un senso come anche al City in attesa di capire che ne sarà di Pep Guardiola, con Enzo Maresca come possibile sostituto e nomi come Bernardo Silva in partenza e, potenzialmente, anche Rodri, tra gli altri.

Perché il Real Madrid

Perché dunque il Real Madrid dovrebbe ingaggiare Leao quando ha già, in casa, Vinicius Jr sulla fascia? L’esterno lusitano può giocare nel suo ruolo abituale di ala o come attaccante sfruttando la sua velocità e la sua abilità nel dribbling. Ha segnato 80 gol per il Milan da quando è arrivato dal Lille, per 30 milioni di sterline nel 2019 e chiusa una incresciosa questione giudiziaria.

Il Milan potrebbe comunque realizzare un profitto considerevole, ora che Leao ha mercato e già nella prossima sessione. Al prezzo giusto che la proprietà non considera inferiore a quei 50 milioni a salire, in considerazione di quel che riuscirà a dimostrare nei prossimi Mondiali.