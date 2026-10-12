Manchester United e Conte mai così vicini: De Zerbi e il record negativo condannano Carrick, l’ex c.t. ha un solo concorrente

Secondo la stampa britannica il tecnico dei Red Devils è vicino all’esonero dopo il pareggio col Tottenham ultimo in classifica: l’ex Napoli ha già dato la sua disponibilità

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Roberto De Zerbi potrebbe aver dato una grossa mano ad Antonio Conte per diventare il nuovo tecnico del Manchester United: dopo il pareggio col Tottenham, guidato dall’ex Sassuolo e Marsiglia, l’allenatore dei Red Devils Michael Carrick ha fissato un nuovo record negativo ed è vicino all’esonero. Il salentino avrebbe solo un concorrente.

United, il record di Carrick e l’assist di De Zerbi a Conte

Antonio Conte è sempre più vicino alla panchina del Manchester United, anche grazie a… Roberto De Zerbi. Sabato il Tottenham guidato dall’allenatore bresciano ha infatti fermato i Red Devils, imponendo loro un pari rocambolesco quanto amaro da digerire: in vantaggio con Mbeumo, lo United si è fatto raggiungere al 92’ da una rete di Solanke. L’1-1 finale ha lasciato gli Spurs in fondo alla classifica della Premier League e prolungato il periodo nero della squadra di Michael Carrick: lo United è infatti 13° in classifica con soli 6 punti e un’unica vittoria all’attivo, rimediata alla 2a giornata contro l’Ipswich (5-2), l’ormai lontano 30 agosto. Un dato meglio di tutti riassume la situazione: si tratta della peggiore partenza dei Red Devils in campionato negli ultimi 40 anni.

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Carrick vicino all’esonero

Un record, quello di Carrick, che ha portato inevitabilmente la stampa britannica a parlare di esonero: l’ex centrocampista è da settimane sotto i riflettori per il rendimento della squadra, che dopo sole 6 giornate non solo è praticamente già fuori dalla lotta per il titolo – il Manchester City, nonostante i guai extra-campo, è primo a 13 punti di distanza, seguito dall’Arsenal a +9 – ma si è già complicato il percorso verso la zona Champions, distante sì solo 4 punti ma con 9 squadre tra il 4° posto e i Red Devils.

Al momento Carrick regge, la dirigenza dello United lo ha confermato anche dopo il pari con gli Spurs, ma a questo punto l’allenatore non può più commettere alcun passo falso: le prossime trasferte in casa di Atletico Madrid (in Champions League) e soprattutto del Leeds potrebbero determinare il futuro di Carrick e aprire la porta ad una svolta tecnica.

Il flirt con Conte e la soluzione Howe

Svolta che porterebbe dritto da Conte, allenatore che sarebbe già stato contattato dallo United e che, di fatto, ha dato pubblicamente la sua disponibilità: basti ricordare le parole del tecnico salentino nell’intervista a The Athletic, a cui confessò di sognare la chiamata di uno di quei club “che hanno un po’ perso di vista la propria storia”. Parole che in molti hanno riferito alla Juventus, ma che si adattano alla perfezione alla storia dello United, club che non vince la Premier League dal 2013.

Al momento, Conte avrebbe un unico concorrente nella corsa a sostituto di Carrick: si tratta di Eddie Howe, 51enne allenatore inglese che nello scorso luglio ha lasciato il Newcastle in pieno pre-campionato. Una mossa che portò molti a sospettare, già allora, un contatto con lo United.