Manchester United, De Gea resta

Il futuro di De Gea sarà ancora in maglia Red Devils. Come riporta il The Sun, il portiere spagnolo sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con il Manchester United, lasciando a bocca asciutta tutte le pretendenti.

In scadenza di contratto il prossimo giugno, il numero uno spagnolo, classe 1990, dovrebbe rinnovare ad una cifra monster, ossia circa 400 mila sterline a settimana. Stipendio che lo renderebbe il portiere più pagato nel mondo calcistico. Il Manchester United blinda De Gea ma non si pronuncia su Pogba.

SPORTAL.IT | 14-12-2018 09:30