Manchester United, incredibile Ronaldo: pronto a rescindere il contratto

La sconfitta nel derby col City per 2-0, getta nuove ombre sulla panchina di Ole Solskjaer al Manchester United, ma non solo. Dall’Inghilterra infatti arrivano nuove incredibili indiscrezioni legate al futuro di Cristiano Ronaldo.

Come si legge sul Daily Mail, infatti, l’asso portoghese starebbe meditando di rescindere il proprio contratto coi Red Devils in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Ronaldo infatti non accetterebbe di trascorrere uno degli ultimi anni di carriera che gli restano disputando l’Europa League.

Attualmente lo United è sesto staccato di nove punti dal Chelsea e distante cinque punti dal quarto posto.

