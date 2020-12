Manchester United, individuato il post Pogba

Tiene banco la questione Paul Pogba inn casa Manchester United. Ormai è chiaro da anni che il francese non desidera continuare la propria avventua ad Old Trafford, e le recenti dichiarazioni di Mino Raiola non hannno fatto altr oche gettare acqua sul fuoco. Non è escluso che il centrocampista possa essere messo in vendita nella prossima sessione di mercato, ammesso che qualcuno possa permetterselo.

Per sostituire il polpo, secondo Team Talk, il Manchester United sta pensando a Saul Niguez, centrocampista spagnolo attualmente in forza ai Colchoneros di Diego Simeone. La sua valutazioen attuale è di 150 milioni di euro, il valore della sua clausola rescissoria.

OMNISPORT | 17-12-2020 20:35