Manchester United, individuato il successore di Solskjaer

22-11-2021 21:42

Il Manchester United ha esonerato il tecnico Ole Gunnar Solskjaer. Dopo tre anni e mezzo di sofferenze, i Red Devils ora dovranno ripartire da un nuovo tecnico che sappia riportare la squadra di Old Trafford dove merita anche considerando l’infinito tasso tecnico da cui è composta la rosa.

Se il sogno proibito rimane Zinedine Zidane (il cuo corteggiamento non sta andando a buon fine), il Daily Mail lancia la bomba e sostiene come la proprietà dello United stia pressando molto fa vicino Mauricio Pochettino, tecnico del PSG. La famiglia dell’argentino risiede ancora in UK, ed inoltre Pochettino sarebbe già stanco di dover gestire uno spogliatoio di prime donne come quello parigino.

Gli altri nomi in lizza rimangono quelli di Brendan Rodgers e Ralf Rangnick.

