Manchester United-Juventus, le probabili formazioni

Cristiano Ronaldo torna all'Old Trafford, la Juventus punta all'immediato riscatto dopo il pareggio interno contro il Genoa: la sfida tra il Manchester United e i bianconeri è senz'altro uno dei big match della terza giornata della fase a gironi di Champions League. Contro la squadra di José Mourinho, segnalata in netta ripresa, gli uomini di Allegri vogliono centrare il tris di vittorie su tre partite: molte defezioni per Allegri, che deve fare a meno di Mandzuki, Khedira ed Emre Can. Confermata la difesa a 4, in attacco con Ronaldo dovrebbe esserci Dybala. Sulle fasce Cuadrado e Bernardeschi.

I Red Devils devono fare a meno di Sanchez, Jones, Lingard e Fellaini: scelte praticamente obbligate per Mourinho che punta in attacco sul tridente Rashford, Lukaku e Martial. A centrocampo l'ex di turno Pogba è affiancato da Fred e Matic.

Le probabili formazioni

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial. All.: Josè Mourinho.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Massimiliano Allegri.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 08:25