Manchester United-Milan PAGELLE: Se Chukwueze, Ramos e Loftus-Cheek sono sempre questi è festa, rigore inventato ma Torriani para

Impresa della squadra di Amorim che rimonta due volte contro i Red Devils e si impone alla fine per 4-2, a segno anche Cissè, incoraggiante prova di Jashari, la difesa balla ancora

Il buongiorno per il Milan si vede più tardi, perché l’impressione “del mattino” era che i rossoneri potessero andare incontro ad un’altra scoppola dopo quella col Chelsea. Il gol-lampo del Manchester però ha il potere di uno schiaffo in pieno viso, il Milan si riorganizza, prende in pugno la gara e pareggia. Nella ripresa succede la stessa cosa ma con gli interessi: segnano ancora i Red Devils, sempre su pasticci difensivi ma la reazione dei rossoneri porta tre reti e il successo finale per 4-2. Senza Leao, messo sul mercato, senza i due francesi “della discordia”, Maignan e Rabiot e con Modric entrato solo nell’ultima mezzora (ma capace comunque di un assist di esterno favoloso per Comotto al 90′) si vedono finalmente progressi per la squadra di Amorim. Se la difesa continua ad essere un problema (male tutti tranne il portiere Torriani, che ha parato anche un rigore inesistente a Bruno Fernandes), c’è invece da leccarsi i baffi per la crescita di Chukwueze che rende ancor più chiaro l’addio a Nkunku. Con lui brillano anche Ramos, che segna il suo primo gol da milanista, e Loftus-Cheek. Successo di personalità, meritato, con grosse responsabilità per gli inglesi che si sono fatti infilzare in contropiede ma che è di buon auspicio per il debutto in campionato di domenica 23 a Torino contro i granata. Prima della gara le due squadre, con Daniele Massaro e Wes Brown, hanno reso omaggio a Franco Baresi mostrando la maglia del Capitano sorretta da entrambi gli ex dei due club davanti ai tifosi dei rossoneri e dei Red Devils. Si parte, neanche 2′ e lo United va subito in gol: Musah non riesce a contenenere Maguire che svetta quasi da solo in area su azione d’angolo, prende lo spazio e infila nell’angolino sorprendo tutta la difesa milanista mal piazzata. Reazione veemente, Loftus fa le prove generali, poi al 37′ grande recupero di Jashari, assist delizioso di Goncalo Ramos che anzichè tirare quasi a tu per tu col portiere serve Chukwueze che deve solo spingere in porta. Al 40′ ancora pasticcio difensivo di Terracciano con De Winter che trattiene Tielemans in area. Un fallo che vede solo Marciniak che assegna il rigore ma dagli undici metri Bruno Fernandes si fa ribattere la conclusione da Torriani che si tuffa sulla sua destra e respinge. La ripresa parte sulle orme dei primi 45′: sei minuti e segnano i Red Devils. Su rimessa laterale erroraccio di Terracciano, si avventa Dorgu che segna ma il Milan sa come si fa. E in men che non si dica prima racciuffa gli inglesi e poi li umilia. Il pari prima del quarto d’ora: Cissè imposta, serve Chukwueze che resiste alla tentazione di tirare e gli restituisce la cortesia spedendolo in porta, poco dopo Goncalo Ramos segna il suo primo gol in rossonero al 67′ ancora su assist di Chuck. Al 71′ il poker: Loftus-Cheek scambia a centrocampo con Ramos e si invola indisturbato sulla destra fino ad arrivare davanti a Lammens, che infila con un piatto destro di precisione per il 4-2. Reazione rabbiosa ma confusa del Manchester ma finisce col successo nitido del Milan per 4-2.