Manchester United, nel mirino Allegri

Situazione complicata a Manchester, sponda United. Il Lipsia ha eliminato i Red Devils (costretti a giocare in Europa League). Un passo falso che potrebbe costare molto caro al tecnico Solskjaer.

Sono sempre più le voci che parlano di un possibile cambio in panchina (anche dopo il caso Pogba che ha fatto sapere di voler andarsene). In pole position per prendere il posto di Solskjaer ci sarebbe Allegri. L’ex tecnico di Juventus e Milan ha fatto sapere di essere pronto per un’avventura all’estero.

OMNISPORT | 09-12-2020 09:02