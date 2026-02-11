Virgilio Sport
United, Rooney durissimo con Frank Ilett: doppia batosta per il tifoso che non si taglia i capelli da quasi 500 giorni

La leggenda dello United sbotta dopo il pareggio della squadra di Carrick contro il West Ham che costringe il giovane tifoso star del web a ricominciare tutto da capo a solo 90' dalla fine della scommessa

È un Wayne Rooney letteralmente infuriato, quello che mette nel mirino Frank Ilett, il tifoso del Manchester United che ha deciso di non tagliarsi i capelli fino a che i Red Devils non riescono a mettere in fila cinque successi. Una scommessa che si sta rivelando più complicata del previsto da vincere e che ha permesso al giovane, conosciuto sui social come theunitedstrand, di diventare popolarissimo in tutto il mondo.

Rooney sul piede di guerra

Una fama che, a quanto pare, non deve fare assolutamente piacere alla leggenda del club, Wayne Rooney, oggi allenatore in attesa di una panchina. Ma prima di scoprire l’opinione di “Wazza” su Ilett, è fondamentale fare un passo indietro di qualche ora e tratteggiare l’intero quadro, a partire proprio dalla scommessa di Frank, che convive ormai con un vero e proprio cespuglio di capelli. Era il 5 ottobre 2024 quando il tifoso ha lanciato la propria sfida. Da allora, quasi 500 giorni dopo, Ilett è diventato popolarissimo, arrivando a toccare gli 1,4 milioni di follower su Instagram.

Anni difficili nella metà rossa di Manchester

Ovviamente, quello che è nato come un gioco, con il passare del tempo si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico. Di contro, però, il tutto fotografa una situazione non certo semplice dal punto di vista calcistico per i Red Devils, costretti a vivere anni esattamente non esaltanti e costati la panchina a Ten Hag e Amorim. Attualmente, i rossi di Manchester sono affidati all’ex centrocampista e leggenda del club, Michael Carrick e sono quarti in campionato a 11 lunghezze dall’Arsenal capolista.

La sfida continua

A elevare il numero di riflettori puntati su Ilett, però, nelle ultime settimane, la possibilità che il miracolo potesse avverarsi e lo United centrasse davvero le sue benedette cinque vittorie consecutive. I prestigiosi successi con City, Arsenal, Fulham e Tottenham avevano fatto ben sperare.

La sfida contro il West Ham ha, però, miseramente interrotto la streak. La gara contro gli Hammers ha visto, infatti, Bruno Fernandes e compagni andare in svantaggio a inizio ripresa, per poi agguantare un pareggio ormai insperato grazie alla zampata di Sesko al sesto minuto di recupero. Uno a uno e tutto da rifare per il buon Frank, che dovrà azzerare il conto e ripartire per l’ennesima volta da zero.

Lo sfogo di Rooney

Oltre alla delusione del campo, Ilett è stato costretto a incassare l’attacco da parte di Rooney, che come riportato da Il Corriere dello Sport, ci è andato giù pesante: “Fosse per me, lo manderei dall’altra parte del Paese. Stiamo parlando dello United che prova a vincere la sua quinta partita di fila e il problema sembra essere solo che questo ragazzo non può tagliarsi i capelli? Mi sta facendo impazzire. Scommetto che per lui sarebbe un dramma se lo United vincesse davvero la sua quinta partita di fila, all’improvviso diventerebbe irrilevante”.

