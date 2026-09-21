Manchester United sempre peggio, i tifosi rimpiangono Amorim e spunta l’ipotesi Conte

I Red Devils strappano solo un pari nel finale al Fulham ma restano in piena crisi, il tecnico Carrick si difende ma è nel mirino d tifosi e addetti ai lavori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un gol di Cunha nei minuti finali ha salvato il Manchester United da un’altra sconfitta: è finita 1-1 con il Fulham ma i Red Devils si ritrovano alla sosta con una sola vittoria all’attivo e nel bel mezzo del peggior inizio di stagione in Premier League. Traballa la panchina di Carrick e spunta il nome di Conte.

Come è andata la partita

Il Manchester ha faticato a trovare il ritmo giusto a West London r ha dovuto ringraziare il proprio portiere Lemmens ma è andato in svantaggio quando Lisandro Martinez ha segnato un autogol a metà del secondo tempo. Lo United ha mostrato una mancanza di punto di riferimento per tutta la partita, con Marcus Rashford e Bryan Mbeumo schierati sulle fasce, mentre Cunha si abbassava a centrocampo. L’assenza dell’infortunato Sesko ha inoltre limitato le opzioni di Carrick che però ha trovato fortunosamente il pari con Cunha nel finale.

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ll punto ottenuto li lascia al 12esimo posto in classifica in Premier League con soli cinque punti in cinque partite, prima della sosta per le nazionali. Non è certo il risultato che i dirigenti dello United si aspettavano dopo aver affidato la panchina a Michael Carrick a tempo pieno. Durissima la critica dell’ex nazionale Gary Neville su Sky riguardo al modo in cui lo United ha giocato all’inizio del secondo tempo e ha detto: “Seguo il Manchester United da quando avevo cinque anni. Questi sono i peggiori 15 minuti che abbia mai visto giocare. Assolutamente patetici.”

Le parole di Carrick

Non perde la calma il tecnico Carrick: “C’è ancora una grande stagione davanti a noi. È una stagione lunga e questa è una parte del percorso.Non voglio minimizzare la cosa: volevamo più punti. Capisco la frustrazione. Ma quello che mi dà fastidio è che vogliamo risultati migliori. Sono contento dell’energia che abbiamo mostrato oggi. Penso che possiamo trarre molto da questa giornata.”

La rabbia dei tifosi

I tifosi però non hanno gradito il tono dei suoi commenti e si sono sfogati sui social. In tanti già rimpiangono Amorim. Tante le reazioni: “Amorim direbbe le cose come stanno…” e poi: “Amorim faceva allenare questi giocatori ad alta intensità. Carrick ha accorciato le sessioni di allenamento e ne ha ridotto l’intensità” e anche: “Amorim si è liberato di Rashford e Garnacho per questioni di disciplina. Ha fatto capire ai giocatori qual era il loro posto e ha cercato di riportare gli standard a livelli più alti. Carrick ha reinserito Rashford e lo fa giocare titolare in OGNI SINGOLA PARTITA, nonostante tutto quello che è successo.” e infine: “Amorim ha innalzato il livello di preparazione fisica e atletica di questi giocatori. Carrick non li ha nemmeno fatti correre durante il precampionato e questi giocatori corrono meno di praticamente OGNI avversario.” La dirigenza del Manchester farà le sue valutazioni in questa lunghissima sosta: in caso di esonero di Carrick in pole c’è Antonio Conte.

La polemica di Arbeloa

Furioso sull’altra panchina il tecnico del Fulham Arbeloa: Alvaro Arbeloa, parole dure nei confronti degli arbitri che rischiano di costargli una sanzione da parte della FA: “Ogni decisione era per loro e sapevo, dopo la partita contro il Manchester City , che non avrebbero permesso al Manchester United di perdere. Ci meritavamo qualcosa di più. Sapevamo cosa era successo la settimana scorsa. Abbiamo visto cosa ha fatto l’arbitro in tutte le partite, quindi era una partita difficile. E siamo stati sfortunati.”