Manchester United, Solskjaer rischia dopo la delusione europea

C’era un tempo, sotto Sir Alex Ferguson, in cui vedere il Manchester United eliminato prima delle semifinali di Champions League era una vera e propria utopia. Ora le eliminazioni costanti dal torneo prima delle fasi calde del torneo sono ormai divenute abitudine.

Anche nel 2020/2021, il Manchester United non riesce a fare la voce grossa in Champions, terzo nel proprio girone e dunque retrocesso in Europa League alla pari di Dinamo Kiev, Bruges e Krasnodar (per ora). Rashford e compagni proveranno a vincere la seconda competizione continentale, ma l’ennesima delusione nel torneo top fa rumore e mette a rischio la panchina di Ole Gunnar Solskjaer.

E’ oramai dal 2010/2011 che il Manchester United non va oltre i quarti di Champions: da allora ha subito tre eliminazioni dai gironi, come capitato martedì con la sconfitta in terra tedesca che ha spinto avanti il Lipsia insieme al PSG. E la dirigenza dei Red Devils si interroga sul futuro del tecnico norvegese.

OMNISPORT | 09-12-2020 12:13