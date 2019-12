Mancinelli: "Sassari e Pozzecco i migliori"

Il capitano della Fortitudo Bologna Stefano Mancinelli al Corriere dello Sport mette in guardia i suoi in vista di Sassari: "Rivedere Pozzecco sarà un grande piacere, gli voglio un gran bene. Ci scambieremo sicuramente qualche battuta, con lui è impossibile non farlo. Oggi il Poz è uno dei migliori tecnici in assoluto e Sassari è la squadra che sta esprimendo la pallacanestro migliore. Per noi sarà dura".

"Come vincere? Cercando di eliminare le pause che abbiamo in trasferta Giocando come con Cantù, con cui abbiamo dovuto rimontare per vincere, perderemmo. Dovremo essere continui come con Trento".

Il derby in arrivo con la Virtus: "È una delle partite più belle in Europa, però ora come squadra siamo concentrati sulle prossime partite con Sassari e Brindisi. Personalmente al derby pensavo anche quando noi eravamo in A2 e la Virtus in A".

SPORTAL.IT | 12-12-2019 11:32