Mancini applaude l'Inter capolista

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha fatto il punto sulla situazione della massima serie italiana: intervistato da 'Radio Rai', l'allenatore degli Azzurri ha fatto a tal proposito i complimenti all'Inter, per il sorpasso operato ai danni della Juventus nella giornata di domenica: "L'Inter sta facendo benissimo, merita di essere in cima, sta tenendo vivo il campionato" ha dichiarato.

Sulla situazione delle rivali delle due squadre di testa, Mancini ha aggiunto: "Dispiace che non ci siano il Napoli, la Roma e il Milan a lottare per lo Scudetto, è un peccato siano lontane per ravvivare ancora di più la lotta per il titolo".

SPORTAL.IT | 02-12-2019 10:41