Mancini modifica l'Italia: "Ci saranno 4-5 cambi"

La vigilia della sfida di Nations League tra Italia e Olanda è stata scossa dalla notizia del contagio di El Shaarawy, fermato da un tampone anti coronavirus (rivelatosi poi un falso positivo): Roberto Mancini ha commentato la notizia annunciando inoltre diversi cambi rispetto alla partita giocata in Polonia.

Il commissario tecnico jesino ha fornito alcune indicazioni sulla formazione che affronterà gli ‘oranje’:

” Chiellini ci sarà, giocherà Immobile , poi faremo altri 4-5 cambi rispetto alla partita contro la Polonia. La formazione la faremo dopo i tamponi… speriamo che El Shaarawy sia un falso positivo. Bergamo? Ci sarebbe piaciuto essere qui anche con la gente, ma ci fa piacere essere qua”.

Nessun timore nei confronti di un avversario sicuramente complicato, Mancini vuole un’Italia capace di imporre il proprio gioco contro qualsiasi squadra:

“Nessuno può metterci in soggezione, abbiamo rispetto per le squadre che affrontiamo perchè a questo livello tutte le gare sono difficili. Loro contro la Bosnia hanno avuto una supremazia territoriale, così come noi contro la Polonia. L’Olanda fa sempre un calcio spumeggiante e offensivo, ma anche noi stiamo facendo bene”.

Infine una considerazione sulla delicata situazione del calcio italiano contro il Covid-19:

“Chiunque può trovarsi positivo, i ragazzi fanno attenzione ma potrebbe capitare. Qualcuno a novembre potrebbe non venire, ma spero che invece tutti possano esserci”.

