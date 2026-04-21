Mancini campione…anzi no, il clamoroso pasticcio in Qatar: perché l’Al-Sadd non ha vinto il campionato

Roberto Mancini deve rimandare i festeggiamenti per il suo primo titolo in Qatar: un clamoroso errore regolamentare gli ha impedito di festeggiare la vittoria del campionato

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Roberto Mancini non è più campione di Qatar. L’allenatore italiano pochi giorni fa aveva conquistato e festeggiato il suo primo titolo nella sua esperienza in Medio Oriente, ovvero il campionato qatariota. Mancini, alla guida dell’Al Sadd dallo scorso novembre, aveva centrato la vittoria della Qatar Stars League in una serata indimenticabile: prima ha vinto gli ottavi della Champions League asiatica eliminando l’Al Hilal di Simone Inzaghi e poi ha festeggiato la vittoria del campionato con un turno d’anticipo data la sconfitta della diretta concorrente, lo Shamal, contro il Qatar SC. Ora però, per un clamoroso errore regolamentare di quest’ultima squadra, il titolo è stato momentaneamente revocato e per decider chi lo vincerà sarà decisivo lo scontro all’ultima giornata di campionato tra le due dirette concorrenti.

L’Al Sadd di Mancini festeggia ma il titolo viene revocato per un clamoroso errore regolamentare

Ricostruendo l’accaduto, lunedì scorso, la squadra che si sta giocando il campionato con l’Al Sadd, l’AI Shamal aveva perso 0-2 contro il Qatar SC. Con questa sconfitta, l’Al Shamal era fuori dai giochi per la conquista del campionato dato che il distacco era di cinque punti dalla capolista e mancava solamente una giornata alla fine del campionato. Dunque l’Al Sadd era artimeticamente campione di Qatar per la 19esima volta nella sua storia. I festeggiamenti però sono stati interrotti da un clamoroso colpo di scena: il Qatar SC, durante la partita contro l’Al Shamal, ha commesso un’infrazione del Regolamento sullo Status dei Giocatori, in particolare ha violato la norma sui giocatori stranieri in campo. Dopo l’espulsione del difensore tunisino del Qatar SC Ali Saudi, è entrato l’argentino Franco Russo al posto del qatariota Ahmed Al-Rawi. Stando però al regolamento del campionato, il cambio non si sarebbe potuto effettuare.

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Cosa dice il regolamento

Infatti, l’articolo 15 del regolamento della Qatar Stars League stabilisce che “se uno dei sei giocatori stranieri professionisti in campo riceve un cartellino rosso, uno dei cinque giocatori qatarioti (o residenti) in campo non può essere sostituito con un altro giocatore straniero e la squadra deve proseguire la gara con cinque stranieri”. Infrazione che porta a delle sanzioni ben chiare, che ha permesso la riapertura del campionato: “L’articolo 61/1/b stabilisce che un club sarà punito con la sconfitta a tavolino e una multa non superiore a 100.000 riyal qatarioti se commette qualsiasi violazione delle norme di partecipazione previste dai regolamenti della federazione durante una partita”.

Nell’ultima giornata si decide tutto: l’incredibile storia in Qatar

Ecco dunque che l’AI-Shamal ha presentato ricorso, il tribunale sportivo gli ha dato ragione e l’inseguitrice della squadra di Mancini si è vista recapitare un 3-0 a tavolino. Distacco tra le due squadre che dunque è tornato a soli due punti. Una giornata al termine del campionato qatariota e si affronteranno proprio l’Al Sadd e l’Al Shamal, le due concorrenti per il titolo. La squadra di Mancini avrà due risultati su tre per continuare i festeggiamenti iniziati pochi giorni fa e interrotti bruscamente. Nel frattempo l’Al Sadd è stato anche eliminato dai quarti di finale della Champions League asiatica perdendo ai rigori contro il Vissel Kobe ai quarti.