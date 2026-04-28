Mancini prima la beffa poi il titolo, è campione in Qatar e fa festa con la bandiera dell’Italia: il messaggio dell’ex ct

Mancini vince (ora sì) il campionato qatariota con l'Al Sadd, battendo l'Al-Shamal che si era riavvicinato "a tavolino". La bandiera di Euro 2020, un messaggio agli italiani?

Roberto Mancini può finalmente esultare per la vittoria del titolo in Qatar con l’Al Sadd. I festeggiamenti interrotti per la rimonta a tavolino dell’Al-Shamal possono ripartire: battuti i rivali (3-2), l’ex ct azzurro ha esposto la bandiera italiana di Euro 2020.

Mancini campione del Qatar

Campioni del Qatar, anzi no, ora sì. Roberto Mancini ha trattenuto il fiato rischiando di perdere il titolo all’ultima curva, con il suo Al Sadd, dopo averlo vinto qualche settimana fa, salvo poi vedersi recuperare tre punti a tavolino dall’Al-Shamal, per una sostituzione errata del Qatar SC, che sul campo aveva vinto la partita col risultato di 2-0, schierando, però, uno straniero di troppo rispetto a quelli consentiti dal regolamento.

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Il calendario, ironia della sorte, ha messo l’una contro l’altra proprio le prime due della classifica, l’Al Sadd di Mancini, la cui esperienza sulla panchina dei qatarioti non era partita bene, e l’Al-Shamal che, vincendo lo scontro diretto, avrebbe potuto scavalcare al primo posto i rivali, beffando l’ex commissario tecnico azzurro proprio sul filo di lana.

Il trionfo dell’Al Sadd, ancora un titolo per il Mancio

Sul rettangolo di gioco l’Al Sadd ha messo subito le cose in chiaro chiudendo il primo tempo sul 2-0 (a segno anche il brasiliano Firmino, ex Liverpool). In avvio di ripresa l’Al-Shamal è rimasto in dieci uomini e non è bastato il coraggio per rimontare la squadra di Mancini, vittoriosa col risultato di 3-2 e di nuovo a +5 sull’avversario.

È il terzo paese in cui Mancini vince un campionato: c’era riuscito in Italia, alla guida dell’Inter, e in Inghilterra, con il Manchester City. Senza dimenticare la vittoria dei campionati europei nel 2021 da commissario tecnico della nazionale italiana, a Wembley contro l’Inghilterra, piegata ai calci di rigore.

Mancini e la bandiera di Euro 202, un messaggio agli italiani?

E proprio quella vittoria, probabilmente la più iconica del Mancio, è stata riportata alla memoria, semmai ce ne fosse stato bisogno, con la presenza di una bandiera tricolore imbracciata dall’allenatore durante i festeggiamenti per il titolo. “Euro 2020”, la scritta sul vessillo, tenuto saldamente tra le mani da Mancini, visibilmente emozionato e con gli occhi lucidi.

C’è chi ha visto, in questo gesto, un messaggio ai tifosi italiani e alla federazione: dopo l’esperienza vincente in Qatar, Mancini è pronto a tornare sulla panchina azzurra? Se ne riparlerà tra qualche mese, intanto il tecnico jesino, che in Champions araba ha eliminato Simone Inzaghi si gode la vittoria del titolo, il secondo stagionale dopo il trionfo in Supercoppa: “Grazie ai miei giocatori per questo traguardo. Hanno mantenuto alta la concentrazione durante la stagione, dando il massimo. Condividiamo questo momento di gioia con i nostri tifosi, un altro momento speciale in un’annata speciale”.