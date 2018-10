Mancini: "Ci gira tutto storto"

I fischi che hanno accompagnato all’uscita dal campo i giocatori dell’Italia dopo il pareggio contro l’Ucraina sono stati ingenerosi alla luce della prestazione fornita dagli Azzurri almeno nella prima ora di gioco, però la vittoria che continua a non arrivare (quinto pareggio consecutivo in casa dove non si vince dal settembre 2017 contro Israele) è un problema serio, in particolare per il morale di una squadra parsa sfiduciata dopo le tante occasioni create.

Roberto Mancini però si appella alla sfortuna nell’intervista a 'Rai Sport' dopo l’1-1 di Genova: “Avremmo meritato di vincere e di segnare almeno due gol nel primo tempo, ma non ci gira bene. Comunque dobbiamo continuare a lavorare per migliorare su quest'aspetto, dobbiamo essere più incisivi e segnare. Ma sono contento per la prestazione, anche nel secondo tempo abbiamo spinto molto, fino alla fine, pur concedendo qualcosa".

Promosso il debuttante Barella, ma…: "Ha fatto un'ottima partita, ma la partita era più rispetto ai ragazzi che hanno debuttato in Portogallo".

SPORTAL.IT | 10-10-2018 23:10