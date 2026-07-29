Dopo l’addio del 2023, il nuovo ct azzurro riparte dall’ammissione dell’errore: “Ho sbagliato e mi dispiace”. La sua seconda volta sulla panchina dell’Italia nasce da riscatto, famiglia e voglia di tornare a vincere

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

“È come quando perdi la donna della tua vita per un errore”. Così Roberto Mancini è tornato a casa. È il finale di The Family Man. Jack Campbell corre. Corre perché il destino gli ha appena mostrato la vita che avrebbe potuto avere: quella a cui aveva rinunciato inseguendo qualcosa che gli sembrava più grande. In aeroporto ritrova Kate. Sta per partire portandosi via l’ultima possibilità. Jack le si para davanti. Non ha più argomenti, né promesse. Solo una certezza. La guarda e dice: “Scelgo noi”. The Family Man si è ripreso l’Italia.

Mancini in versione Jack Campbell è tornato a Coverciano. È il senso del ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana: una seconda possibilità dopo l’addio del 2023.

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Mancini torna in Nazionale: la famiglia azzurra a Coverciano

Né ricostruzione né vittoria: la cartolina del primo giorno è un quadro di famiglia. Claudio Ranieri sintetizza meglio di tutti ed estende il confine: italianità. Giovanni Malagò, dopo una settimana di deliri e punti di caduta, si è schermato nel modo più umano: circondandosi della sua famiglia. Uomini che vanno oltre gli incarichi. Quando fuori c’è tempesta, il primo rifugio è casa.

La fotografia della conferenza racconta già tutto. Malagò al centro, Mancini a destra, Claudio Ranieri a sinistra. Un monolito. Il cemento è un legame di stima e fiducia. Nella divisa c’è il rigore dell’Istituzione: completo nero e tricolore a spezzare la cravatta.

Anche il linguaggio del corpo segue lo stesso registro. Espressioni misurate, gesti essenziali, sorrisi centellinati. È una conferenza senza concessioni all’enfasi, dominata da profili bassi e toni misurati. Il più naturale, quasi il più sereno, è Ranieri. L’epilogo è stato più informale, distensivo, sciolto.

La conferenza di presentazione di Mancini a Coverciano

Fuori dal grande racconto, Mancini dice tanto: cita l’esempio di Zaniolo per spiegare il valore dell’attesa e della fiducia; conferma la base del 4-3-3 per ritrovare una propensione offensiva; ricorda i 37 risultati utili consecutivi; indica i tre obiettivi del percorso: Nations League, Europeo e Mondiale; parla di Kean, Retegui e Pio Esposito come risorse; sostiene che già a 18 anni si possono lanciare i giocatori bravi; ricorda l’imbattibilità durata 37 partite. Sono dettagli, ma raccontano la direzione.

Il grande racconto della presentazione di Mancini è Mancini che anticipa tutti: parte dall’errore. Si fa da solo la domanda della conferenza togliendo ai giornalisti: l’addio del 2023.

“Ho sbagliato e mi dispiace, mi dispiace tanto. Ma la sorte mi dà la possibilità di potermi rifare”. Nessuna giustificazione. Nessun alibi. Nessuna fuga dal peso della scelta. Mancini apre la porta del suo ritorno passando dalla ferita.

“La sorte, e anche il presidente Malagò, mi permettono di riscattarmi”. È la parola che Mancini sceglie per raccontare il suo ritorno. Riscattarsi significa avere un’altra possibilità.

“Con Gravina ho chiarito, la responsabilità dell’addio è stata mia. Se ci fossimo parlati non sarebbe accaduto nulla”. Entra nel dettaglio del momento che ha segnato la fine del primo ciclo azzurro. Il rapporto con Gravina è stato chiarito e il passato ricomposto.

“Farò in modo che la Nazionale possa giocare bene per farmi perdonare di quanto accaduto tre anni fa”. La strada per ricucire porta al campo. Il primo passo è l’identità. La misura saranno i risultati.

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The Family Man è tornato a Coverciano

“Sono qui per riportare l’Italia dove merita, vincere trofei importanti: uno, magari anche due. E per restare il più a lungo possibile”. Si cambia registro. Qui Mancini guarda avanti. C’è il progetto della nuova Nazionale. Ci sono gli obiettivi.

“Un ragazzo giovane ha bisogno di fiducia. Troveremo i nuovi Bonucci e Chiellini”. Qui torna allenatore. Il progetto passa dai giovani, dalla loro crescita e dalla possibilità di accompagnarli nel salto verso la Nazionale. Una nuova generazione chiamata a raccogliere un’eredità importante.

“Le Under dovrebbero giocare tutte lo stesso modulo”. La visione. La prima convocazione è il punto di transizione di un percorso che inizia dalle giovanili.

“Luca è qui. Abbiamo raggiunto un obiettivo straordinario, forse abbiamo festeggiato anche poco”. Gianluca Vialli. Non può essere altrimenti. Il compagno di viaggio più importante. Il pensiero a Wembley è un tributo al gruppo e a colui che, di quel gruppo, era diventato il simbolo. L’Europeo del 2021 è il punto più alto: la forza era nei rapporti. Vialli era la presenza capace di unire.

Mancini vuole ritrovare una famiglia e, in versione Jack Campbell è tornato a Coverciano. Stavolta per restare.