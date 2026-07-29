Inizia l'era del Mancini bis con la Nazionale, ma è subito polemica per la conferenza stampa a pagamento: l'attacco di Sportitalia e il regolamento della Figc

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Oggi inizia l’era del Mancini bis con la Nazionale. Dopo i tentativi vani per Guardiola e il caso Pirlo, la scelta è ricaduta sul ritorno da ct dell’ex allenatore di Manchester City e Inter. Negli occhi di tutti c’è ancora la vittoria dell’Europeo a Wembley, ma anche la sconfitta contro la Macedonia del Nord, il secondo mondiale saltato consecutivamente e l’addio burrascoso verso l’Arabia Saudita. Oggi il nuovo ct risponderà ai giornalisti nella conferenza stampa di presentazione, insieme al dt Claudio Ranieri. La scelta per la panchina ha fatto discutere in molti, e nelle ultime ore è stata sollevata una nuova polemica.

Bufera per la conferenza stampa di Mancini: “Voi siete impazziti, ci devono fare solo il funerale”

Infatti, prima che la conferenza cominci, è diventata un caso. 500 euro più IVA per la distribuzione delle immagini: l’affondo di Michele Criscitiello su Sportitalia ha reso pubblica la richiesta della FIGC alle testate giornalistiche per la trasmissione delle immagini di Mancini, che nel frattempo ha scelto la sua squadra in panchina. In diretta tv, il direttore dell’emittente televisiva si è sfogato sulla questione: “Sapete che c’è? Non riprendiamo niente, non ce ne frega niente. Non è un problema di soldi, ma l’Italia non è un club: state calpestando ogni valore della Nazionale”. Criscitiello è da sempre stato molto critico con il ct dopo la scelta di firmare con l’Arabia Saudita. “Con Mancini avete calpestato tutto quello che c’era da calpestare, con queste mosse non solo sta venendo lo schifo del comportamento del sistema ma è un’offesa a noi e ad altre 100 emittenti che vogliono riprendere le parole del futuro ct. Voi siete impazziti, vi state vendendo per 500 euro; e ripeto non è un problema di soldi, è un problema simbolico perché la Nazionale non può essere paragonata ai club. Voi mi dovete dire se questa cosa è normale. Siamo morti, ci devono fare solo il funerale, anzi ce l’hanno già fatto”.

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Sportitalia all’attacco, ma la Figc è chiara da tempo

A sostenere la sua versione, anche il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, che ha detto la sua con un post su Instagram: “Oggi conferenza stampa di Ranieri e Mancini. Se vuoi riprenderla, parliamo della NAZIONALE, paghi. In un Paese normale la conferenza andrebbe disertata in massa. Parlate da soli e fate un giro di briscola. Ma noi non siamo un Paese normale, non abbiamo schiena e siamo appecoronati dalla nascita”. Ma tutto ciò non è novità. Identica prassi era già stata adottata per le presentazioni di Luciano Spalletti e, più di recente, Rino Gattuso. A suo tempo, a criticare apertamente la FIGC guidata allora da Gabriele Gravina era stato Fabio Ravezzani con un post su X. La Federazione ha deciso di gestire in esclusiva la produzione delle immagini, subordinando la distribuzione del materiale video al pagamento di un costo tecnico quantificato, appunto, in euro 500 (IVA esclusa). Ma sulla questione la Figc è stata chiara da tempo.

Tanto che sul sito della Federazione da anni è disponibile un regolamento dedicato alla produzione e distribuzione dei contenuti audio e video. Sono le stesse modalità adottate, per esempio, lo scorso marzo in occasione del raduno della nazionale a Coverciano. Il documento prevede riprese affidate esclusivamente alla Federazione, divieto assoluto di registrazioni autonome, distribuzione attraverso la piattaforma FIGC e un listino di 500 euro più IVA al giorno per le testate e di 1.200 euro più IVA per le agenzie. In altre parole, la conferenza di Mancini rappresenta la conferma di una linea già formalizzata dalla Federazione e definisce una politica di gestione e distribuzione delle immagini ufficiali della Nazionale.

Cosa dice il regolamento della Figc

Il disciplinare predisposto dalla FIGC in occasione della presentazione di Mancini prevede che in sala stampa non possono entrare telecamere, troupe televisive, cameraman, tecnici, videomaker o social media producer. Non è consentito effettuare riprese con alcun dispositivo. Le uniche immagini disponibili sono quelle prodotte dalla Federazione con le proprie telecamere HD e distribuite circa trenta minuti dopo la conclusione della conferenza. Per ottenerle, le testate devono presentare richiesta entro le ore 12 del giorno dell’evento, dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla normativa, versare 500 euro più IVA: possono essere utilizzate esclusivamente sulle piattaforme proprietarie della testata, nell’ambito del diritto di cronaca, senza possibilità di cessione o sublicenza. Per le agenzie il corrispettivo sale a 1.200 euro più IVA. Comunque c’è chi ha deciso di trasmettere in diretta la presentazione del nuovo CT della Nazionale, Roberto Mancini: la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 24 dalle 18.20 di oggi, mercoledì 29 luglio.