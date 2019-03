Mancini, consiglia Balotelli: "Non si può piacere a tutti"

Il rapporto tra Mancini e Balotelli è sempre stato molto schietto e sincero. L'attuale tecnico della Nazionale conosce perfettamente Super Mario. L'ha fatto crescere ai tempi dell'Inter, l'ha avuto al Manchester City e, prima o poi, si affiderà ancora a lui anche in Nazionale.

Il nome di Balotelli fa, da sempre, discutere. C'è chi sogna il suo, ennesimo, ritorno in azzurro e chi, invece, ritiene che si sia già, ampiamente, giocato tutte le sue possibilità e che non debba essere richiamato. Attraverso Instagram, l'attaccante in forza all'O.Marsiglia, si è sfogato: "Ci avete mai pensato che magari, non sarà mai… ma ci sarà bisogno anche di me un giorno ed io sarò pronto come lo sono stato in questi 3 anni, sentendo alcuni di voi insultarmi, denigrarmi, sottovalutarmi, negli anni possa anche essermi stancato emozionalmente e quindi rifiutare di andare?".

Mancini non ha perso tempo e ha commentato così le parole dell'ex attaccante, tra le altre, di Inter e Milan: "Penso che Mario non sia un problema per nessuno di noi, poi non so a cosa si riferisse. Non deve rimanerci male, non si può piacere a tutti". Una sorta di consiglio paterno, come tanti "regalati" a Balotelli nel corso degli anni. La sensazione è che Mancini stia aspettando il momento giusto per riportare Balotelli in Nazionale. Se continuerà a fare bene in Francia, probabile che possa indossare nuovamente la casacca dell'Italia. Poi toccherà a lui dimostrare di essere importante per questa Italia in rampa di lancio.

Ad oggi, Balotelli ha disputato 36 partite con la Nazionale, con 14 gol all’attivo. L’ultima presenza, lo scorso settembre, a Bologna, nella sfida Italia-Polonia (1-1). L’ultima rete, contro l’Arabia Saudita, nel maggio del 2018.

27-03-2019