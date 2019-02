Mancini conteso da Inter e Roma: 'Vedremo in futuro'

Gianluca Mancini si sta rivelando uno dei migliori difensori della nostra serie A e su di lui si stanno sfidando le big del campionato.

Tutto questo però non distrae il giovane classe 1996 che a Sky Sport ha dichiarato: “Ho vissuto tutte le voci di mercato in maniera del tutto tranquilla, pensando ad allenarmi bene all’Atalanta. E’ normale che ci siano delle richieste per il grande lavoro che fa il mister per valorizzarci. Mi ha fatto piacere sapere di alcune squadre che mi osservano, ma so di essere in una squadra forte: oggi penso solo all’Atalanta”.

Sull’Inter: “Un mio passaggio in nerazzurra perchè tifo Inter? Ma no, sono cose che si dicono perchè sono belle da raccontare. La mia famiglia era interista, ma ora è atalantina, perchè gioco nell’Atalanta. Qui a Bergamo il segreto è Gasperini, è un martello, ma ti lascia sbagliare per crescere, dalle altre parti non si può sbagliare. Vedremo come sarà per me in futuro”.

SPORTAL.IT | 01-02-2019 20:40