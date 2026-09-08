Il ct della Nazionale sarà al Bernabeu per la super sfida tra Real Madrid e Inter, ma in Champions League seguirà anche un altro giovane talento: ecco chi è

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Si avvicina il momento delle scelte per Roberto Mancini e la Champions League può diventare un’occasione preziosa per avere le idee più chiare in vista delle convocazioni della Nazionale. Il ct dell’Italia sarà al Bernabeu per il big match tra Real Madrid e Inter, con un’attenzione particolare rivolta a Bastoni, Barella e Pio Esposito. Ma il vero osservato speciale è un altro calciatore.

Mancini al Bernabeu per Real Madrid-Inter

Non ci sarà Dimarco, rimasto ad Appiano Gentile dopo il problema al ginocchio accusato contro il Napoli. Per l’esterno nerazzurro non si tratta di un infortunio grave, piuttosto di una scelta conservativa per evitare rischi. Al Bernabeu, però, Mancini potrà seguire da vicino altri tre giocatori che considera fondamentali per la nuova Italia che ha in mente.

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Bastoni e Barella continueranno a essere punti fermi della Nazionale e questa sera saranno protagonisti della sfida contro il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Pio Esposito, invece, dovrebbe iniziare dalla panchina per lasciare spazio a Thuram al fianco di capitano Lautaro. Il francese non è però ancora al top della condizione per cui il giovane attaccante dell’Inter sarà chiamato in causa a partita in corso.

L’osservato speciale del ct è a Lisbona

Il mercoledì di Champions propone anche la super sfida del Maradona tra Napoli e Arsenal, ma Mancini non sarà nel capoluogo campano per seguire da vicino Meret, Di Lorenzo, Vergara, già preallertato dallo staff del ct, Politano e Calafiori. Il tecnico di Jesi ha scelto invece Lisbona, dove lo Sporting affronta il Galatasaray di Rafa Leao.

Sotto osservazione ci sarà Issa Doumbia, 22 anni, che il club lusitano ha acquistato dal Venezia per 20 milioni di euro. Il centrocampista nato a Treviglio ha conquistato rapidamente la fiducia di Rui Borges, che finora lo ha sempre schierato titolare in campionato.

Da Donnarumma ai romanisti: gli italiani in Champions

Tra gli altri italiani impegnati in Champions c’è il capitano dell’Italia Gigio Donnarumma, atteso al Dragao contro il Porto di Francesco Farioli. Per il Manchester City di Maresca sarà un banco di prova importante.

Reggiani e Inacio sperano invece di trovare spazio in Borussia Dortmund-Villarreal, anche se non dovrebbero partire titolari. Tresoldi sfida Ruggeri in Club Brugge-Aston Villa, mentre Mancini e Cristante sono attesi dal confronto tra Fenerbahce e Roma (Gasperini confermerà Lulli?). Potrebbero non esserci italiani nella prima euro-formazione del Como, che inizia la sua avventua in Champions in casa contro il Lipsia.