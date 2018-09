Mancini difende Balotelli dai fischi

Roberto Mancini striglia la sua Italia, ma al contempo difende i suoi giocatori dopo il pareggio con la Polonia nel debutto della Nations League. A partire dal più criticato dopo la partita di Bologna, vale a dire Mario Balotelli.

"Mario deve trovare la condizione – l'analisi del post partita da parte del commissario tecnico azzurro -. Ha avuto un problemino nel corso della mattinata, non era al massimo e sapevamo che aveva 50 minuti di autonomia. L'ho richiamato parecchio, perché avrebbe dovuto attaccare gli spazi, soprattutto quando il pallone andava sulla destra. I fischi? Fanno parte del gioco".

"Sono deluso per la mancata vittoria e in Portogallo scenderà in campo una squadra diversa, anche per via del poco tempo che abbiamo per recuperare con di mezzo anche un viaggio. Ripartiremo dai buoni segnali del secondo tempo e puntiamo a portare a casa un risultato più importante. Nella prima frazione di gioco abbiamo commesso qualche errore tecnico, ma nella ripresa i ragazzi sono stati molto bravi".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 23:40