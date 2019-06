Mancini, durissime parole su Balotelli

Meno di una settimana dopo dalla fine del campionato di Serie A è già tempo di Nazionale.

Gli Azzurri di Roberto Mancini devono infatti disputare due gare molto importanti nel percorso di qualificazione ad Euro 2020, contro Grecia e Bosnia, ovvero le avversarie più pericolose del girone, che l’Italia ha iniziato con il piede giusto battendo Finlandia e Liechetenstein.

Atene e Torino le sedi delle due partite, ma come spesso succede prima che si scenda in campo a far parlare è la lista dei convocati del ct di turno.

Nella fattispecie Mancini ha deciso di richiamare Andrea Belotti escludendo ancora una volta Mario Balotelli. Il selezionatore azzurro, parlando in conferenza da Coverciano, non è andato per il sottile nel motivare la mancata presenza in gruppo di Super Mario, che aveva polemizzato parlando di motivi razzisti: "Mario non è qui solo per una questione tecnica e perché è stato espulso all'ultima giornata, lui lo sa, gliel'ho detto personalmente. Sono sicuro che quando parlava di razzismo non si rivolgesse a me, Ci conosciamo da una vita. Per le doti tecniche che ha può tornare qui e vale anche per altri giocatori attualmente esclusi. Lui sa che non deve farsi espellere e invece è successo, riprendersi l'azzurro dipenderà quindi solo da lui."

"L’ho chiamato, anche se per trovarlo ci ho messo due giorni visto che ha 8-9 numeri di telefono – ha aggiunto Mancini sorridendo – e gli ho spiegato che deve migliorare ancora, va alzata l’asticella. L'ho allenato da quando ha 17 anni, Mario può fare molto di più, quando gioca al 100% vale per quattro giocatori invece si accontenta di farlo a livelli bassi. Giocasse al top, segnerebbe 3-4 gol a partita, sarebbe magari anche il caso di non farsi più espellere: a fine campionato ha rimediato una pesante squalifica. Mario ha 12 mesi per cercare di tornare in Nazionale".

Una battuta anche sull'approdo all'Inter di Antonio Conte, che potrebbe rivolere in nerazzurro Lele Oriali, attuale team manager della Nazionale: "Credo che Conte abbia fatto la scelta giusta, ma spero che Oriali resti con noi – ha detto Mancini – Ha un ottimo rapporto coi giocatori. Cercherò di convincerlo, questo è certo, e credo comunque che non abbia ancora deciso. Vialli eventualmente al posto di Lele? L’arrivo di Luca non dipende da Oriali, e mi piacerebbe molto averlo qui con me”.



SPORTAL.IT | 01-06-2019 17:06